Angela Merkel stellt den seltenen Fall einer Persönlichkeit dar, der die Aufnahme in die „Hall of Fame“ politischer Persönlichkeiten ebenso gerecht wird wie herbe Kritik an fahrlässiger Untätigkeit. Ruhmreich ist ihre mit unglaublicher Beharrlichkeit ausgeübte internationale Rolle. Merkel ist es als einer der wenigen gelungen, Europa ein stabiles Auftreten nach außen zu garantieren. Angesichts politischer Charaktere vom Typ eines Donald Trump wirkte sie als stabiler Anker. Andererseits aber hat sie den idealen Zeitpunkt für den Abgang versäumt.

Hier ist sie nicht allein, denn viele Akteure übersehen, wann sie eher als Belastung denn als Bereicherung empfunden werden. Ihre Strategie, wonach sie den Rückzug von der Parteispitze gleich, den aus dem Kanzleramt aber viel später vollziehen will, kann nicht funktionieren. Sie selbst hat zu Recht eine Ämtertrennung als wenig praxistauglich bezeichnet. Für Deutschland, ja den ganzen Kontinent, stellt eine Phase der Sedisvakanz an der Spitze eines zentralen EU-Landes eine Gefahr dar. Angesichts der instabilen Verhältnisse, wie zuletzt am Beispiel Italien zu sehen, kann sich das Europa nicht leisten.

Die Nachfolge sollte also rasch geregelt werden. Dabei werden die Deutschen auch nach Österreich blicken, und da auf das Beispiel der abgewählten „großen“ Koalition. Die CDU-CSU-SPD-Regierung in Berlin steht mittlerweile ähnlich da wie SPÖ und ÖVP nach zehn Jahren quälender Zusammenarbeit. Klar ist, dass ein Regierungschef, egal wie er oder sie heißt, in einer Konstellation der gegenseitigen Blockade verschleißt. Nimmt man die Lehren, die Österreich bietet, mit, könnte beim großen Nachbarn eher gewählt werden als 2021.

Einen Schritt wird Merkel rückblickend wohl bereuen: Das „Wir schaffen das“-Zitat aus 2015 hat ihr den Malus eingetragen, von dem sie sich nicht mehr erholt hat. Dabei hat sie ihre Aussage sicher nie als Statement für unkontrolliert offene Grenzen verstanden, sondern als Ermunterung, dass Deutschland auch diese Situation bewältigen werde. Ihre Worte sind ihr aber davongelaufen. Merkel hat in der ihr eigenen, öffentlichen Defensivhaltung nichts dazu getan, ihre Aussage in einer aufgeheizten Debatte richtig zu interpretieren.