Ein Unterschied zwischen der FPÖ des Jahres 2000 und jener von heute besteht darin, dass die Führungsriege aus den Fehlern von Schwarz-Blau I gelernt hat. Deshalb setzte sich die Nummer 1 der Partei diesmal selbst in die Regierung. Jörg Haider entfremdete sich in Kärnten rasch von seinem Regierungsteam. Heinz-Christian Strache wird heute intern mitunter zwar auch eine zu sanfte Gangart gegenüber der ÖVP vorgeworfen.

Dennoch ist die FPÖ weit weg von jenen Entwicklungen, die 2002 zum Knittelfelder Aufstand der Parteibasis führten. Damals endete der Zwist auch in einem Wahldesaster – bei der Nationalratswahl 2002 verlor die FPÖ fast zwei Drittel ihrer Wähler.

Auch in Sachen Personalauswahl wollte sich die FPÖ beim neuerlichen Eintritt in die Regierung von der eigenen Vergangenheit distanzieren. 2000 war in den ersten Quartalen zu drei Minister-Rücktritten gekommen. Heute steht das blaue Regierungsteam so wie bei der Angelobung.

Zumindest eine Ausnahme gibt es: Bei Sozial- und Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein hat man den Eindruck, dass sie nur deshalb (noch) gehalten wird, um in der Öffentlichkeit nicht wieder als Laientruppe dazustehen. Inhaltlich gäbe es einige Gründe, um einen Wechsel in dem für die FPÖ zentralen Ressort vorzunehmen. Von Beginn an bekleckerte sich die Ressortchefin nicht mit Ruhm. Ohne Not sorgte sie bei den Themen Arbeitslosengeld, Sozialversicherungen und 12-Stunden-Arbeitstag für Verunsicherung. Zuletzt tappte sie auch noch in eine alte sozialpolitische Falle, indem sie meinte, man könne mit 150 Euro im Monat schon das Auslangen finden.

Wann immer die Ministerin vors Mikrofon tritt, werden die Regierungs-Baustellen nicht kleiner, sondern größer. Die Ministerin ist auch der Beweis dafür, dass die Regierung nur mit Wasser kocht. Kritiker meinen ja, Schwarz-Blau II würde mithilfe absoluter Botschaftskontrolle Medien und Opposition unterjochen. Blickt man auf die verhunzte Strategie, mit der das Thema Kassenzusammenlegung von einem Offensiv- zu einem Defensiv-Thema wurde, ist diese Kritik zu viel der Ehre für die Regierung. Hartinger-Klein ist eine Hypothek für ÖVP und FPÖ. Bleibt die Frage, wann diese zu belastend wird.