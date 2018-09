Sebastian Kurz hat schon während der Flüchtlingskrise 2015 und im Nationalratswahlkampf bewiesen, dass er ein ausgeprägtes Gespür für Stimmungen und Entwicklungen hat. Umso bemerkenswerter war nun sein Auftritt im ORF-Sommergespräch in der Wachau. Dort stellte er sich für viele überraschend offen gegen den heftig umstrittenen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Als dann die ÖVP-Abgeordneten im Europaparlament für ein EU-Verfahren gegen Ungarn stimmten, wurde erstmals auch ein Bruch in der türkis-blauen Regierung sichtbar.

Was nach außen wie ein Risiko wirkt, weil dadurch die koalitionäre Harmonie auf die Probe gestellt wird, ist in Wahrheit eine kalkulierte Image-Repositionierung des Kanzlers. In Sachen Migration war Kurz schon lange in aller Härte aufgetreten. Davon rückt er auch in Zukunft nicht ab. Durch die Duldung einiger unsäglicher Sager gerade vonseiten des Koali tionspartners drohte Kurz’ Image aber – zumindest international – in Richtung Rechtspopulismus zu kippen. Auch wenn sich die Neue Volkspartei fraglos einiger Inhalte der Rechtspopulisten bedient: Kurz und Co. wollen schon in der politischen Mitte verortet bleiben.

Deshalb begann der Kanzler nun ein Impfprogramm. Er versucht, jenen den Wind aus den Segeln zu nehmen, die seiner Regierung soziale Kälte attestieren. Und er revitalisierte das Image der ÖVP als Europapartei. Hier passt dann auch die neue Einigkeit mit Othmar Karas, einem der schärfsten internen Kritiker der Regierung, gut ins Bild. In Richtung der Europawahl ist das kein unschlauer Schachzug, auch weil sich dabei die Rollenverteilung mit dem Koalitionspartner fast logisch ergibt.

Innenpolitisch versucht man eine thematische Erweiterung. Durch die Sozialversicherungsreform will Kurz die Erinnerungen an seine im Wahlkampf zentrale Reformerzählung wachkitzeln. Auf der Skala zwischen dem autoritären Viktor Orbán und dem französischen Reformer Emmanuel Macron will er eindeutig wieder näher an Letzteren rücken. Die Umfragen haben bislang zwar keinerlei Imagedelle für den Kanzler ausgewiesen. Doch Sebastian Kurz weiß: Würden sie das bereits tun, wäre seine Reaktion ohnehin sehr spät erfolgt.