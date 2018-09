Man kann von der Regierung halten, was man will. Aber eines zeichnet sie aus: Disziplin. Einerseits versucht man, die Botschaften des Regierungsprogramms betreffend die Linie zu halten. Vergleichsweise einfach ist das bei den Themen Migration und Sicherheit. Da ziehen ÖVP und FPÖ ihre Wahlkampflinie weiter und halten in den Umfragen eine komfortable Mehrheit. Vereinzelter Unmut in den eigenen Reihen – zuletzt im christlich-sozialen Flügel der ÖVP über die Abschiebung von abgelehnten Asylwerbern, die gerade eine Lehre absolvieren – wird bewusst in Kauf genommen.

Schwieriger wird es im Bereich Soziales, Gesundheit und Arbeitnehmer. Unsicher, was die langfristige Wirkung ihrer Aktionen angeht, justiert Schwarz-Türkis-Blau hier durchaus nach, wenn man (wie bei der Reform der

AUVA) das Gefühl hat, auf die negative Seite des Meinungsspektrums zu rutschen.

Wirklich delikat wird die Sache mit der Disziplin aber beim gegenseitigen Zutrauen in der Regierung. Zwischen SPÖ und ÖVP flogen in ihren letzten gemeinsamen Regierungsjahren in unschöner Regelmäßigkeit die Fetzen. Das Letzte, was Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache daher wollen, ist Streit innerhalb der Regierung. Zumindest öffentlich. Da hält man sich an das Bonmot von Michael Häupl. Der hatte betont, dass es sich mit einer Koalition wie mit einer Familie verhalte: Gestritten wird im Wohnzimmer, nicht auf dem Balkon.

Bislang funktioniert das bei ÖVP und FPÖ erstaunlich gut. Nach außen passt kein Blatt Papier zwischen die beiden. Hinter den Kulissen geht es freilich oft rund. Letzter, und wiederholter Anlass ist das Thema BVT. Dieses wurde aus Sicht mancher Freiheitlicher im niederösterreichischen Wahlkampf geboren. Sie deuteten das Auftauchen der Causa Udo Landbauer als unfreundlichen Akt der ÖVP.

Der Dissens um Landbauers Rückkehr und der BVT-Streit zwischen Innen- und Justizressort sind aber nur die Vorboten heftigerer Scharmützel. Man bewahrt noch die Ruhe im Sturm. Wenn sich in der FPÖ, etwa im Zuge des Wiener Wahlkampfs, aber die Erkenntnis durchsetzt, dass die ÖVP auf Kosten des Partners von der Regierungsarbeit profitiert, ist der emotionale Haushalt wohl nur noch schwer kontrollierbar.