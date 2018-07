Nein, früher war nicht alles besser. Auch in Österreich wurde schon immer mit Emotionen Politik gemacht. Das ist also nicht wirklich neu. Interessant aber ist, dass es ohne offenbar gar nicht mehr geht.

Aktuell vergeht etwa kaum ein Tag, an dem die Bundesregierung nicht in irgendeiner Pressekonferenz oder sonstigen Veranstaltung versucht, das Thema Migration schön am Köcheln zu halten. Das ist aus der Perspektive von Schwarz-Türkis-Blau verständlich, denn das Anti-Zuwanderungs-Lied dominiert spätestens seit dem vorjährigen Nationalratswahlkampf unangefochten die innenpolitischen Charts. Also wiederholt man den eigenen Hit immer und immer wieder, um den Empörungslevel in der Bevölkerung hochzuhalten.

Langsam beschleicht einen nur das Gefühl, dass den Akteuren die Ideen ausgehen, was sie noch an Verschärfungen fordern sollen. Immerhin scheint das im benachbarten Ausland ähnlich zu sein. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer gab sich so vergangene Woche mit einem überholten „Masterplan Migration“ einigermaßen der Lächerlichkeit preis.

In Österreich erwacht die Opposition, konkret die Sozialdemokratie, langsam aus ihrer Monate dauernden Schockstarre und kopiert das Regierungsrezept nun im Arbeits- und Sozialbereich. Mit der Kampagne gegen den so genannten 12-Stunden-Arbeitstag nutzten SPÖ und Gewerkschaft die erste Chance zur Emotionalisierung und Zuspitzung. Zuletzt versuchte man, der Regierung auch noch krampfhaft zu unterstellen, diese wolle die fünfte Urlaubswoche abschaffen und den Mutterschutz aufweichen. Grundlage dafür war eine aus dem Wirtschaftsbereich kommende Auflistung an Punkten, bei denen Österreich die von der EU geforderten Mindeststandards übererfüllt.

Nun kann man den Verfassern des Papiers aus der Wirtschaftskammer – nicht zum ersten Mal in den vergangenen Wochen – Ungeschicklichkeit unterstellen. Aber die innenpolitische Empörungsmaschine, die mittlerweile jeden Halbsatz zum größten Skandal der Zweiten Republik aufpumpt, nervt zusehends. Wie in einem solchen Klima noch so etwas wie eine substanzielle Debatte zu Zukunftsthemen entstehen soll, ist jedenfalls mehr als fraglich.