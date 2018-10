Mittlerweile muss einem Christian Kern leidtun. Die Geschwindigkeit, mit der sich der ehemalige Hoffnungsträger nicht nur eingefleischter Sozialdemokraten selbst entzauberte, hat etwas Tragisches. Man musste dem einst gefeierten Manager zuletzt dabei zuschauen, wie er – hilflos – sein Irrlichtern deutete. Erst ließ er seinen Rückzug unkommentiert, später ernannte er sich ex cathedra zum EU-Spitzenkandidaten seiner Partei und dann auch gleich zum Frontmann auf EU-Ebene. Als klar wurde, dass sich das schwierig gestalten könnte und auch große Kern-Fans ihrem Furor Ausdruck verliehen, trat er den schrittweisen Rückzug vom Rückzug des Rückzugs an.

Die vergangenen drei Wochen mit Kern erinnern an die hocherratische Phase des Jörg Haider. Der wusste auch lange nicht, ob er schon weg oder gerade wieder da war. Beim endgültigen Abtreten versuchte Kern noch, der politischen Nachwelt einen unmöglichen Spin anzudrehen: Er erklärte, wie erfolgreich seine kurze Kanzlerschaft und die Zeit an der SP-Spitze waren. Er stellte sich als Mastermind der „geordneten“ Übergabe dar. Und er insinuierte, dass für das (aus seiner Sicht ohnehin nicht existente) Chaos in der SPÖ seine innerparteilichen Gegner verantwortlich zeichnen.

Für seine Nachfolgerin war Kerns Schritt wichtig. Er war schlicht nicht mehr tragbar. Der Ex-Kanzler hat in der SPÖ derart viele Sympathien verspielt, dass seine Kür am Parteitag ungewiss gewesen wäre. Die neue Chefin hat sich schon in den vergangenen Tagen zu Recht von ihrem Vorgänger distanziert. Auch inhaltlich braucht es weitere Schritte.

Einfach wird es für Pamela Rendi-Wagner deshalb nicht. Die interne Opposition ist nach wie vor da. Ätzende Kommentare etwa aus Wien wurden zwar weniger – aber nur, weil man sich Rendi-Wagners erste Gehversuche auf dem glatten Polit-Parkett erste Reihe fußfrei anschaut. Bliebe die Frage der EU-Spitzenkandidatur: Vorerst werden Andreas Schieder und Evelyn Regner als Duo gehandelt. Bei allem Respekt: Ein Offensivspektakel verspricht das aus Sicht der SPÖ nicht zu werden. Vielleicht hofft Christian Kern gerade, dass sich nach der Wahl einige denken mögen, dass es mit ihm an der Spitze besser gelaufen wäre.