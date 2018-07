Sebastian Kurz mag offenbar Berge. Im Wahlkampf inszenierte er sich filmisch als Bezwinger des Dachsteins und nahm diesen Gipfelsieg gleich zum metaphorischen Anlass um anzukündigen, auch Österreich (politisch und wirtschaftlich) an die Spitze führen zu wollen. Diese Veränderungserzählung ging bei den Nationalratswahlen im Oktober sehr gut auf.

Jetzt nimmt der mittlerweile im Kanzleramt residierende ÖVP-Chef den erzählerischen Faden wieder auf. Die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Österreich ging stilgerecht in Schladming über die Bühne. Und der EU-Gipfel davor bot dem Kanzler die Bühne, um eine von ihm eingeleitete „Trendwende“ in der europäischen Flüchtlings- und Asylpolitik zu bejubeln. Tatsächlich hat sich der EU-weite Diskurs zuletzt, auch aufgrund eines Machtwechsels in Italien und einer schweren Krise in der deutschen Bundesregierung, in Richtung Außengrenzschutz verschoben.

Für die in der Präsidentenrolle an sich zum kontinentalen Ausgleich gezwungene Bundesregierung sind diese Tage eine Gratwanderung. Man will zeigen, dass während des heimischen Vorsitzes Lösungen zustande kommen. Und doch will man auch innenpolitisch Flagge zeigen. Bislang ist dieser risikoreiche Tanz auf zwei Hochzeiten weitgehend unfallfrei geblieben. Die deutsche Kanzlerin Merkel ist zu sehr mit sich selbst und dem Erhalt ihrer fragilen Koalition beschäftigt, als dass sie dem nassforschen österreichischen Kollegen in die Parade fahren könnte. Und innenpolitisch kommt die neue Note in der EU-Politik gerade recht.

Während sich die Gewerkschaft müht, möglichst breit gegen den 12-Stunden-Arbeitstag zu mobilisieren, darf die Regierung ihren erfolgreichsten Schlager aus dem Wahlkampf wieder spielen. Auch wenn die Flüchtlingszahlen deutlich zurückgegangen sind: Das Thema Migration dominiert klar die Unions-Agenda. Und auf nationaler Ebene half man auch noch mit dramatischen Grenzschutzübungen nach, bei denen Polizeischüler Flüchtlinge mimten und Hubschrauber kreisten. Für alle, bei denen die Szenen aus 2015 schon verblasst waren, war das eine brachiale Erinnerung von Regierungsseite: Achtung, ein solches Szenario kann jederzeit wieder passieren!