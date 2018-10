Die aktuelle Bundesregierung gilt als besonders wirtschafts- und unternehmerfreundlich. Von der Diskussion um die Verankerung des Wirtschaftsstandorts als Staatsziel über diverse Steuersenkungen bis hin zu bürokratischen Entlastungen hat sie schon einiges getan, um die in den vergangenen Jahren vergrämten Wirtschaftsvertreter abzuholen. Medial wird das natürlich ausgeschlachtet und das Bild – in dem Fall von Karikaturisten – einer hörigen Regierung gezeichnet, die von den Wirtschaftskapitänen und Geldgebern dorthin geschoben wird, wo sie am nützlichsten ist.

Dieses Bild versuchen Kanzler Sebastian Kurz und sein Vize Heinz-Christian Strache schon seit Wochen, wenn nicht Monaten zu konterkarieren. Beide wollen nicht ins „neoliberale“ Eck gedrängt werden. Mit der Präsentation der in der Industrie nicht rasend beliebten Klima- und Energiestrategie etwa gab man sich umweltbewusst. Zuletzt versuchte man mit der Diskussion um die Öffnung der Busspuren für E-Autos sogar, die rot-grüne Wiener Stadtregierung vor sich herzutreiben (prompt kam aus dem Rathaus ein klares „Nein“).

Beim Start der Metaller-Lohnverhandlungen stellte sich die Regierung dann überraschend deutlich auf die Seite der Arbeitnehmer und mischte sich entgegen dem politischen Brauch in die laufenden Tarifverhandlungen ein. Das jüngste Beispiel tauchte dann vor wenigen Tagen auf: Vom Kanzler abwärts will man eine deutlich bessere Anrechnung der Karenzzeiten. Damit spielt die schwarz-blaue Regierung eine gerade frauenpolitisch interessante Karte. Die Wirtschaftsvertreter laufen gegen diese für sie kostspielige Idee, etwa wenn es um Vorrückungen oder Urlaubsansprüche geht, Sturm.

Das Kalkül der Regierung ist klar: Man hat das eigene Image und die nächste Nationalratswahl im Blick. Und die gewinnt man natürlich eher auf Arbeitnehmerseite. Ein „sozial kaltes“ Image kann man jedenfalls nicht brauchen. Dazu ist die SPÖ gerade in einem Zustand, in dem man gut und gerne in sozialdemokratischen Gefilden wildern kann. Das Ganze läuft nach Paul Watzlawicks Prinzip der „paradoxen Intervention“ ab. Die Regierenden machen, zumindest ab und zu, das politisch Unerwartete.