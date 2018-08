Mit dem ersten Ministerrat seit vielen Wochen ist das Sommerloch nun offiziell beendet. Neben einer Pensionserhöhung standen dabei auch wichtige Personalentscheidungen auf der Agenda. Dabei gelang der FPÖ ein Personalcoup. Man bekommt den Posten des Gouverneurs der Nationalbank, womit kaum einer in der Finanzbranche gerechnet hatte. Die Wahl fiel offenbar auf Robert Holzmann, FP-nahe und ehemals hochrangiger Mitarbeiter der Weltbank. Mit ihm bekommt nicht nur ein ehedem enger Vertrauter Jörg Haiders einen Top-Job – gegen Holzmann ist vor allem fachlich kaum etwas vorzubringen. Ab sofort wird er der FPÖ wohl als Beispiel dienen, dass die Partei ja doch auch fähiges Personal hat.

Für die ÖVP war das Geschenk an den Koalitionspartner nicht nur die Fortsetzung der Strategie der Schaffung blauer Freiräume. Man bekam im Gegenzug auch einiges. Damit ist weniger das Avancement von Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer zum Präsidenten der Notenbank gemeint. Spekulationen, das sei als Revival der Sozialpartnerschaft zu deuten, sind zudem Humbug. Mahrer sitzt nicht an dieser Stelle, weil er der Wirtschaftskammer vorsteht. Er sitzt in Notenbank und Kammer, weil er das Vertrauen von Kurz besitzt.

Dass sich Ex-ÖVP-Chef und Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner ernsthaft Hoffnungen auf den Posten gemacht hatte (und sich dann öffentlich über die Entscheidung mokierte), mutet leicht skurril an. Mitterlehner hat nicht verstanden, wie sein Nachfolger funktioniert. Für Kurz zählt Loyalität. An die Schaltstellen der Republik setzt er Menschen, von denen er weiß, dass sie in seinem Sinn funktionieren. Mitterlehner hatte Kurz bei seinem Abgang unschöne Worte mit auf den Weg gegeben. So etwas vergisst der Kanzler nicht.

Außer natürlich, er kann nicht anders. Und damit sind wir bei Othmar Karas. Und einer Causa, bei der sowohl ÖVP als auch FPÖ über ihren Schatten springen müssen. Mit dem ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament verbindet Kurz so wenig wie mit Mitterlehner. Aber er weiß, dass der ÖVP ein abtrünniger Karas bei der EU-Wahl 2019 wehtun kann. Deshalb wird dem Vernehmen nach die erstaunlichste Personalrochade der jüngeren Zeit angedacht: Karas, Kritiker der schwarz-blauen Regierung und Intimfeind der FPÖ, soll Österreichs nächster EU-Kommissar werden.