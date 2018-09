Dass der Gang in die Opposition ein harter werden würde, war allen in der SPÖ bewusst. Die Regierung hält nach außen hin zusammen und setzt regelmäßig Themen, um die Opposition nicht in die Offensive kommen zu lassen. Letzteres wäre gar nicht nötig. Denn am besten beschädigt sich die Opposition immer noch selbst.

Das wird am Beispiel SPÖ deutlich wie selten. Ihr bald Ex-Parteichef Christian Kern, einst Quereinsteiger mit Star-Potenzial, vollendete mit seiner undurchdachten, emotional-impulsiven Rücktrittsinszenierung das, was er nach Übernahme des Kanzleramts begonnen hatte: die Dekonstruktion der dominierenden Kanzlerpartei der vergangenen 50 Jahre. Selten wurde eine derart klaffende Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit einer politischen Persönlichkeit so offensichtlich.

Kerns designierte Nachfolgerin, Pamela Rendi-Wagner, hat an einem schweren Erbe zu tragen. Wegen der fehlenden Übergabe-Strategie gilt sie nach einer Reihe an Absagen als vierte Wahl für den Chefposten. Und auch wenn die Beteuerungen derzeit anders lauten, von der Ostachse zwischen Wien und dem Burgenland schlägt ihr Skepsis bis Ablehnung entgegen. Das liegt an ihrer Kern-Nähe und dem abgehobenen „Bobo“-Image, das sich der linke Parteiflügel aufdrücken ließ. Andererseits warnten viele SP-Größen vor dem zweiten Quereinsteiger-Experiment an der Spitze. Rendi-Wagner hat, im Gegensatz zu Kern 2016, zwar Erfahrung als Ministerin, die „street credibility“ an der SP-Basis und das parteiinterne Netzwerk fehlen ihr aber komplett.

Das muss nicht heißen, dass die erste Frau an der Spitze der SPÖ scheitern muss. Rendi-Wagner hat sicher Anlagen, die in der Spitzenpolitik gut verwertbar sind. Aber wenn die Partei so weitermacht wie zuletzt, droht der SPÖ ein Schicksal wie der ÖVP vor der Eroberung des Kanzleramts. Dort gehörten interne Scharmützel und das fröhliche Sägen am Obmann-Sessel ja fast zum guten Ton. Nicht umsonst verbrauchte die ÖVP seit 1945 auch deutlich mehr Obleute als die SPÖ. Noch unmittelbarer als das harte Match gegen die Regierung wird für die neue SP-Chefin also das parteiinterne. Erst wenn sie unbeschadet über die Marathon-Distanz von vier Jahren bis zur nächsten Nationalratswahl kommt, wird sie intern das nötige Vertrauen bekommen.