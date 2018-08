Rudern soll für die persönliche Gesundheit ja sehr gut sein. In gesundheitspolitischer Hinsicht ist das nicht ganz so klar. Was man in den vergangenen Tagen beobachten konnte, sind wilde Ruderbewegungen der zuständigen Ressortministerin, was die Strukturreform der Krankenkassen angeht. Reformwünsche für die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) verunfallten jedenfalls und mündeten in allgemeine Verunsicherung.

So ist die Reform der Sozialversicherungsträger kein kommunikatives Highlight der Koalition. An sich ist die Zusammenlegung von über 20 Trägern auf nur mehr einige wenige nämlich ein Positivthema. Seit den politischen Tagen eines Jörg Haider war die Struktur der Kassen immer wieder ein beliebtes Thema. SPÖ, ÖVP und die von ihnen getragene Sozialpartnerschaft waren über Jahre nicht in der Lage (oder auch willens) in diesem Bereich Ausrufezeichen zu setzen und der Kritik damit den Boden zu entziehen.

Die aktuelle Regierung setzte hier einen offensiven Kontrapunkt. Entgegen der an sich geübten Botschaftskontrolle der Regierung entgleiste aber gerade dieser Punkt des Regierungsprogramms völlig. Anstatt über Einsparungen in der Verwaltung zu plaudern, war medial plötzlich die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger nach Unfällen in Gefahr. Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein gab – schwer unter Druck geraten – zuletzt „Bestandsgarantien“ ab; und ÖVP-Klubobmann August Wöginger sah sich nach interner Kritik im ÖAAB genötigt, die von der Regierung angestrengten Reformen kleinzureden.

Man darf auf die bald vorliegenden konkreten Maßnahmen zur Kassenfusion gespannt sein. Dass der koalitionäre Motor da und dort auch Aussetzer hat, braucht nicht weiter zu verwundern. Doch das Thema Sozialversicherungen war und ist ein zentrales Thema dieser Regierungskonstellation. Rudert man da zurück und erweckt den Eindruck, sich vor Kritik zu fürchten, sind künftig auch alle anderen selbst definierten Reformprojekte in Gefahr. Und das ginge dann schon an die Substanz der gesamten schwarz-blauen Erzählung.