Es gibt Themen, da kann jeder mitreden. Fußball ist so eines: Man denke nur an die Millionen Experten allein in Österreich, die kürzlich haargenau wussten, warum gewisse Mannschaften bei der Weltmeisterschaft schlecht abschnitten und wie sie es hätten besser machen können. Noch zugespitzter geriet die Debatte, als der Fußball dann auch noch politisch wurde. Der deutsche Teamspieler Mesut Özil machte schon vor der WM einen haarsträubenden Fehler – abseits des Fußballfeldes. Der Weltmeister von 2014 ließ sich vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nach einem Anfall atemberaubender Naivität zu Propagandazwecken einspannen. Die Empörung über ein Foto, das Erdogan und Özil mit dem Arsenal-Trikot des Kickers vor der türkischen Flagge zeigt, schadete dem Teamspieler.

Was allerdings dann folgte, passt nur mehr in die Kategorie Empörungsdemokratie, wie sie für die ersten Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts typisch ist. Aus allen Rohren ballerten die Kritiker auf Özil ein. Als er sich vergangene Woche spät, aber doch in einem teilweise wehleidig-anklagenden Statement erklärte, gab es kein Halten mehr. Hochverrat war noch der vornehmste Vorwurf, dem sich der Starkicker ausgesetzt sah.

Wer integrationspolitische Bemühungen ernst nehmen will, sollte sich ein paar Fakten vergegenwärtigen. Herr Özil war nicht nur ein sportlicher Garant für den sich bis vor Kurzem regelmäßig einstellenden Erfolg der Deutschen. Er entschied sich vor vielen Jahren, im Gegensatz zu ebenfalls in Deutschland geborenen Spielern mit türkischen Wurzeln (etwa Hamit und Halil Altintop), für das deutsche und gegen das türkische Team. Beide Ansätze sind legitim. Aber Özil wurde für seinen Schritt von türkischen Fans lange gnadenlos ausgepfiffen.

Nun soll das hier keine Heiligsprechung werden. Herr Özil muss sich Kritik an seinem Auftritt mit Erdogan genauso gefallen lassen wie an seiner zuletzt ausbaufähigen Performance am Spielfeld. Aber allen, die in Mesut Özil jetzt die Nemesis des Abendlandes sehen, ist zuzurufen: Ent-pört euch! Es geht bei der Debatte nämlich auch um den Stil, mit dem sie geführt wird. Und der ist alles andere als westlich-aufgeklärt.