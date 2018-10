Über einen Monat ist es jetzt her, dass in der SPÖ das Chaos ausgebrochen ist. In der ersten Phase konnte man dafür Christian Kern als Hauptverursacher benennen. Mittlerweile allerdings gewinnt man den Eindruck, dass die gesamte Führungsriege das politische Handwerk verlernt hat. Denn auch verlässliche Leistungsträger aus der Sozialdemokratie haben, mit einem Bild aus dem Fußball gesprochen, derzeit die Seuche am Fuß. Dass man der neuen Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner gleich zu Beginn einen schweren Rucksack umgehängt hat, ist das eine. Doch die Sticheleien in der Öffentlichkeit hören nicht auf. Erst schoss sich der – bei der Bestellung Rendi-Wagners nicht ganz so – mächtige Wiener Bürgermeister Michael Ludwig auf die Chefin ein und richtete ihr öffentlich mehrmals Unfreundlichkeiten aus. So wurde etwa die Statutenreform, die man eigentlich als Öffnung der Partei verkaufen wollte, zum nächsten Defensivspektakel.

Nun macht auch noch der an sich als stabiler Anker fungierende Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser Fehler. Das Drama begann, als sein Sohn Luca einen aussichtsreichen Listenplatz für die EU-Wahl wollte. Dafür kann der Papa nichts. Auch nicht dafür, dass der politische Mitbewerb einen jenseitigen Tweet des Juniors ausgrub, um damit medial gegen den Sohnemann Stimmung zu machen. Wofür der Landeshauptmann sehr wohl was kann, ist die Reaktion auf die Rückreihung seines Sprosses auf einen aussichtslosen Listenplatz.

Peter Kaiser ließ doch tatsächlich öffentlich seinem Ärger freien Lauf. Nun kann er gern intern beleidigt sein, vor allem weil er nach außen bisher eine der Stützen der neuen Parteiführung war. Aber auf offener Bühne zu sagen, dass Kärnten ein besserer Listenplatz zugestanden wäre, ist Politik alten Stils. Und dann noch ohne Not den Vorwurf des Nepotismus zu provozieren, zeugt von mangelnder Professionalität des eigentlich als besonnener Landesvater positionierten Politikers. Peter Kaiser ist in der Frage befangen – dementsprechend sollte er sich denn auch verhalten.