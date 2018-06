Oft verrät schon die Wortwahl, auf welcher Seite man politisch steht. Aktuell ist das an der Debatte zur Arbeitszeit ablesbar. Die Regierung spricht bei der Umsetzung ihres Projekts von „Arbeitszeitflexibilisierung“. Man suggeriert, dass beide Seiten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, gleichermaßen von einer Ausweitung profitieren – und gerade Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit künftig besser nach ihren Bedürfnissen ausrichten könnten.

Die Gewerkschaft sieht das genau umgekehrt und warnt vor der zwangsweisen und überhasteten Einführung eines generellen „12-Stunden-Arbeitstages“. Der Begriff suggeriert das Gegenteil von Freiheit. Auch Schwerarbeit verrichtende Hackler würden ab sofort dazu genötigt, vier Stunden täglich länger zu buckeln. Nun wird es in der Arbeitnehmerschaft zum Thema keine einheitliche Meinung geben. Manche arbeiten in Branchen, wo es längst keinen klassischen Achtstundentag gibt, und werden die Sache gelassen sehen, andere machen sich aufgrund ihrer familiären Situation wohl Sorgen. Eines ist aber gewiss: An beiden Fronten argumentiert man unehrlich.

Während etwa die Wirtschaftskammer in Wohlfühl-Spots die absolute Selbstbestimmung für Arbeitnehmer anpreist, sieht die Gewerkschaft schon eine neue Versklavung der Massen nach dem Vorbild der Ziegelarbeiter am Wienerberg im ausgehenden 19. Jahrhundert. Klar ist, dass die Gewerkschaft und mit ihr auch Teile der Opposition erstmals seit Antreten der Regierung die Chance sehen, mobilisieren zu können. Eine Kassenstrukturreform kann man emotional schwer aufladen, die Arbeitszeit sehr wohl. Gerade die neuen ÖGB- und AK-Spitzen müssen Flagge zeigen. Deshalb ist in den kommenden Wochen wohl auch mit Kampfmethoden, von der Betriebsversammlung über die Demonstration bis hin zum Streik, zu rechnen.

Die Regierung – zuvorderst wieder einmal Sozialministerin Beate Hartinger-Klein – hat sich kommunikativ nicht mit Ruhm bekleckert. Man hat tatsächlich den Eindruck gewinnen können, als müsste künftig jeder mehr arbeiten. Korrigiert man Anfangsfehler, kann aber auch der Kanzler zeigen, dass er sein Reformprogramm gegen Widerstand durchzieht.