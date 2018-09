An dieser Stelle stehen an sich keine Kommentare zur Landespolitik. Diesmal geht es nicht anders, weil die Causa beispielhaft für die Entgleisung des Diskurses in Österreich ist.

Nachdem sich Niederösterreichs SPÖ-Chef und Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl angesichts des Kommunikationsstils der Bundesregierung (gemeint war wohl auch die niederösterreichische ÖVP) an den Nationalsozialismus erinnert fühlte, sind ein paar grundsätzliche Worte angebracht. Vergleiche wie der von Schnabl sind nicht nur entbehrlich, sie verharmlosen die Geschehnisse während der NS-Schreckensherrschaft.

Und das ist nicht zu akzeptieren. Die Versuchung ist natürlich groß. Jeder Politiker, der einen Nazi-Vergleich zieht, kann sich hoher Aufmerksamkeit gewiss sein. Deshalb greifen Repräsentanten fast aller Couleurs in diese Schublade. Man muss nur wissen: Die Verwendung des ultimativen politischen Superlativs nivelliert himmelhohe Unterschiede. Eine solche Einebnung tut einer Diskurslandschaft selten gut.

Zu Wort gemeldet hat sich in dieser Sache auch Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er war über diesen Vergleich „fassungslos“ und forderte Schnabl auf, „zur Sachlichkeit“ zurückzukehren. Das kann man unterschreiben.

Allerdings fällt am Statement des Kanzlers auch auf, dass er sich bei anderen kommentierungswürdigen Gelegenheiten zuletzt zurückgehalten hat. In der eigenen Partei findet er noch klare Worte (siehe Causa Dönmez). Wenn sich aber der Koalitionspartner danebenbenimmt, herrscht beredtes Schweigen. Zuletzt etwa, als sich der geschäftsführende Klubobmann der FPÖ, Johann Gudenus, damit hervortat, einen von Abschiebung bedrohten Lehrling fälschlicherweise als Terrorsympathisanten zu bezeichnen.

Den doppelten Standard kennen wir aus der Außenpolitik. Zwischen zwei autokratischen Staatspräsidenten, Recep Tayyip Erdogan aus der Türkei und Russlands Präsidenten Wladimir Putin, unterscheidet die Regierung sehr gern, indem sie den einen hofiert und den anderen verteufelt.

Innenpolitisch reißt das jetzt auch ein. Bei allem Verständnis für die strategische Wahrung der Koalitionsräson: Aus Gründen der Psychohygiene des Landes sollte die Regierungsspitze auch klare Worte für Verfehlungen in den Reihen der FPÖ finden.