In drei Wochen ist es so weit und Österreich übernimmt für ein halbes Jahr die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union. Innenpolitisch klingt das nach einem ziemlich unspannenden Auftrieb europäischer Politiker mit dem Unterhaltungswert eines Benefizkickerls in der Gebietsliga. Gipfeltreffen, lästige Verkehrssperren und Fototermine wird es zahlreiche geben. Aber sonst?

Man sollte die Bedeutung dieser Präsidentschaft nicht unterschätzen. Denn einerseits bietet sie der türkis-blauen Regierung natürlich die nächste Gelegenheit, die mediale Agenda fortgesetzt zu dominieren und die Opposition völlig in der Versenkung verschwinden zu lassen.

Andererseits stehen aber auch entscheidende Weichenstellungen in der EU an. Während unseres Vorsitzes gilt es, große Fragen zu klären, etwa wie der Austritt Großbritanniens, der Brexit, nun tatsächlich ablaufen wird. Damit verknüpft ist der nächste europäische Finanzrahmen: Hier wird sich Österreich als vorsitzführendes und deshalb in gewisser Weise zur Moderation verpflichtetes Land schwer tun, seine rigide Position des Nettozahlers vollinhaltlich aufrecht zu erhalten. Aber es stehen auch dankbarere Tagesordnungspunkte auf dem Programm, etwa das Leib-und-Seelen-Thema der Bundesregierung, die Migration.

So nebenbei sind die sechs Monate unter österreichischer Führung auch die letzte Chance für ein gutes Jahr, überhaupt etwas auf europäischer Ebene weiterzubringen. Nach Ablauf der österreichischen Präsidentschaft beginnt nämlich der EU-Wahlkampf, und das ist bekanntlich meist eine Zeit fokussierter Unintelligenz, in der alle politischen Räder stillstehen. Bis die nächste handlungsfähige EU-Kommission steht, vergehen weitere wertvolle Monate.

Eine echte Debatte zur Zukunft der Europäischen Union wird es wohl wieder nicht geben. Man darf zwar noch hoffen zu erfahren, wie die Bundesregierung dieses Thema sieht. Doch viel erwarten sollte man sich nicht: Denn auch wenn nach außen Einigkeit vermittelt wird und Kanzler Sebastian Kurz das Thema Europa ohne seinen Vize Heinz-Christian Strache bespielen darf – die tatsächlichen Standpunkte von ÖVP und FPÖ sind gerade beim Thema Europa deutlich voneinander entfernt.