Systemrelevant, nicht nur für das Gros der elterlichen Christkinderl: Die 2.200 NÖ-Postzustellerinnen und -zusteller sind Corona-Helden. Vom März-Lockdown bis zur weihnachtlichen Paketapokalypse schleppen, sortieren und sondieren sie tagtäglich hunderttausende Pakete in ihren Filialen und Postautos und versorgen damit Jung und Alt mit Packerl.

Corona und ein nicht abreißender Onlinebestell-Boom werden als Gründe für die Paketflut ins Treffen geführt. Dazu kommt, dass der Paketpreis viel zu niedrig angesetzt sei, um eine Kostenwahrheit abzubilden. Der Preis werde diktiert - von Amazon, heißt es. Kostenlose Rücksendungen steigern zusätzlich das Paketvolumen. Ein Boom, der nicht abboomt.

Enormes Paketvolumen Post am Limit: „Seit März ist tagtäglich Weihnachten“

Dass die Post dieses Weihnachten regelrecht mit Packerl überschwemmt wird, liegt nicht nur am chronischen Personalmangel („Wir kriegen nicht mehr“), sondern auch an der begrenzten Infrastruktur in und abseits der Filialen (Logistikzentren, Fuhrpark, Frächter). Als „Teil der kritischen Infrastruktur“ trägt die Post zur Versorgungssicherheit bei. Dass der Corona-Effekt eine derartige (Paket-) Krise und Überlastung bringt, ist ein neues Szenario, um das sich Mehrheitseigentümer und Gesetzgeber Bund (Stichwort: Änderung Zustellgesetz, Paketzusteller-Regulierung, Humanisierung des Transports) kümmern sollte.