Sie wird zwar nicht die größte Steuerreform aller Zeiten, aber die ehrlichste. Das ist das Wording, mit dem die türkis-blaue Bundesregierung ihre Klausur in Mauerbach beschloss. Und das Wording sitzt wie der Slim-fit-Anzug des Bundeskanzlers. Denn angekündigte größte Reformen, die sich bald als Rohrkrepierer entpuppten, haben wir Steuerzahler schon viele erlebt. Ehrliche noch keine.

Doch wie ehrlich diese Steuerreform wirklich wird, ist derzeit offen. 6,5 Milliarden Euro an Steuerersparnis klingen gut, keine Finanzierung auf Pump auch. Gemessen wird die Reform aber an anderen Parametern – nicht zuletzt daran, was uns Bürgern davon im Börsl bleibt. Und da fehlen noch viele Anhaltspunkte. Auch die Finanzierung ist vage. Klar ist, dass der Bund selbst nur ein Drittel beisteuert – die anderen zwei Drittel kommen von Ländern und Gemeinden.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl sind zuversichtlich, dass sich dieser Anteil stemmen lässt. Voraussetzung dafür wird aber sein, dass Kurz & Co. noch einige Forderungen aus Niederösterreich erfüllen – wie die Senkung der Körperschaftssteuer und die Verlagerung von Zuständigkeiten des Bundes in Richtung Länder und Gemeinden. Mauerbach war also erst der Anfang der Debatte.