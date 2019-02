Die Bundesliga lud vor dem Auftakt der 2. Liga zu einem Hintergrundgespräch. Dort wurde mit „HPYBET“ ein neuer Bewerbssponsor vorgestellt. Österreichs Fußballtopligen werden jetzt von zwei verschiedenen Wettanbietern unterstützt. Dass sich in der Bundesliga niemand daran stößt, ist zumindest ein starkes Indiz dafür, dass die 2. Liga intern – wie soll man es ausdrücken – nicht ganz für voll genommen wird.

Ganz offensichtlich wurscht ist die seit Sommer neue Sechzehnerliga den Journalisten. Zwei an der Zahl fanden sich ein, um den Worten von Bundesligavorstand Reinhard Herovits und Vereinsvertretern von Wattens, Steyr und dem FAC zu lauschen. Apropos Vereinsvertreter – gut die Hälfte der 16 Klubs schickten auch keinen Vertreter zu diesem Termin. Jene, die da waren, beteuerten, dass sie die neue Liga ziemlich super finden. Der Wattener Sportmanager Stefan Köck will sie trotzdem alsbald als Meister Richtung Tipico Bundesliga verlassen.

Gelingt das Vorhaben, muss aber in Ermangelung einer adäquaten Sportstätte im Innsbrucker Tivoli gespielt werden. Da wären beispielsweise die Klubs aus Ried und bald auch aus Wiener Neustadt einen Schritt weiter. Die Frage danach, ob die höchste Spielklasse aufgrund der starken Nachfrage – und so wurde es in Aussicht gestellt – bald auf 14 Klubs aufgestockt wird, negierte der Bundesliga-Vorstand charmant, aber bestimmt.

Fazit: Ein höchst skurriler Abend, der tief blicken lässt. Die Kluft zwischen den beiden Topligen ist groß und wird ganz schnell größer und größer …