Frauentage gibt’s viele. Nicht die mit rosa Luftballons und schwarzen (Freitags-)Preisen. Nein. Die Zahltage. Die Krebstage. Und jetzt, genauer: seit vergangener Woche, noch mehr Tage. 16 am Stück. Die sollen an die Gewalt erinnern. Nämlich die Gewalt gegen Frauen.

Da standen etwa „blutige Schuhe“ vor der Wiener Hofburg. Da redeten Expertinnen und Politikerinnen mit Ärztinnen und Opferschützerinnen im St. Pöltner Uni-Klinikum. Da tragen der Nationalratspräsident und viele andere Orange. Da leuchten Albertina, Burgtheater, Bundeskanzleramt oder der oberste Stock des Raiffeisenhauses am Donaukanal zwei Wochen lang orange. Und da feiert gerade der jüngste Film zum Thema, Günther Schwaigers „Der Taucher“, mit der jungen Wiener Neustädterin Julia Franz Richter in einer der Hauptrollen, NÖ-Premiere.

Wenn aber in Österreich jede fünfte Frau über 15 körperlicher und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt ist, wenn allein in Niederösterreich 2019 13 Frauenmorde begangen und 2018 1.428 Wegweisungen ausgesprochen wurden. Wenn einer der jüngsten Nestroy-Preisträger ins Smoking-gefüllte Theater an der Wien sagt: „Ihr habt #metoo schon wieder vergessen.“ Dann sind die Tage, die Filme, die Scheinwerfer noch immer viel zu wenig!