Der „Schuhrebell“ rebelliert wieder. So kann man getrost die Schlagzeilen rund um Heini Staudinger zusammenfassen, die sich in den vergangenen Wochen wieder gehäuft haben. Ein paar Jahre lang, nach seinem Erfolg rund um das Thema Crowdinvesting (die Finanzierung über kleinere Geldbeträge von zahlreichen Personen), war es ruhig um den Waldviertler-Chef. Jetzt hat er ein neues Gerechtigkeits-Ziel ins Auge gefasst: Er will einen Mehrwertsteuer-Freibetrag von 22 Euro für alle Klein- und Mittelbetriebe. Denn dieses Privileg hätten Onlineriesen mit dem Paket-Freibetrag auch, so seine Argumentation.

Diese Forderung inszeniert Staudinger wie einst jene nach dem Recht auf Crowdinvesting publikumswirksam. So führt er seit gut einem Monat bei Online-Bestellungen via eigens eingerichteter Website in seinem Gasthaus zur Sonne keine Mehrwertsteuer mehr für Speisen und Getränke ab. Und ist damit wieder in aller Munde.

Ob Staudinger seine rebellischen Akte für sich nutzt, wie ihm Kritiker vorwerfen, oder nicht, ist völlig irrelevant. Sein Einsatz für das Crowdinvesting hat bewiesen: Es braucht manchmal Personen, die sich für eine Sache öffentlichkeitswirksam einsetzen, um sich Gehör zu verschaffen. Und wenn es in der Sache richtig und korrekt ist, ist das auch gut so.