Bereits jetzt zeigt sich aber: Die Art und Weise, wie wir Medieninhalte konsumieren, hat sich verändert. Wir hinterfragen mehr, sind kritischer geworden und wollen mehr über die Zusammenhänge wissen. Und wir interessieren uns mehr für das, was vor der Haustür passiert.

Die NÖN profitiert als das Leitmedium Niederösterreichs von dieser Entwicklung: Noch nie hat unsere Berichterstattung so viele Menschen erreicht wie in den vergangenen Monaten (Print und online zusammen). Und noch nie wurde die NÖN so oft mit Exklusiv-Meldungen zitiert – auch bundesweit. Diese Erfolge kommen nicht von selbst, sie sind das Ergebnis harter und konsequenter Arbeit von jeder und jedem Einzelnen im NÖN-Team.

Aber wir wissen: Wir können noch besser werden. Und wir wollen besser werden. Im Herbst werden wir deshalb eine „neue NÖN“ präsentieren. Diese „neue NÖN“ entwickeln wir aber nicht im stillen Kämmerlein, sondern gemeinsam mit Ihnen. Deshalb liegt dieser Ausgabe in der Blattmitte ein Fragebogen bei. Mit dem wollen wir erfahren, was Sie über die NÖN denken und wie Ihre NÖN der Zukunft aussehen soll.

Wir freuen uns, wenn Sie diesen Fragebogen ausfüllen (auch online) und retournieren. Denn Sie wissen ja: Wir machen die Zeitung nicht für uns selbst oder die Politiker, wir machen die NÖN für Sie – unsere Leserinnen und Leser.

https://www.noen.at/leserbefragung