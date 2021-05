Geselligkeit, Gastfreundschaft und kulinarische Genüsse. All diese Qualitäten zeichnen Niederösterreich aus. In den vergangenen sechs Monaten war davon leider wenig zu spüren, weil die heimische Gastwirtschaft aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen war. Die Bevölkerung wurde in dieser Zeit ausschließlich mit „Take Away“ oder Lieferservice „fremdversorgt“. Doch die halbjährige Sperrstunde ist bald vorbei.

Ab 19. Mai können die Gastwirte wieder ihre Türen öffnen. Das ist für uns alle ein entscheidender Schritt zurück in eine gewohnte Normalität. Für die NÖN als das Leitmedium Niederösterreichs ist das Auftrag genug, die Wirtinnen und Wirte im ganzen Land nach der langen Durststrecke tatkräftig zu unterstützen. Wir starten bereits in dieser Ausgabe. In der Rubrik „Darüber spricht Niederösterreich“ berichten wir über die Vorbereitungen zur Gastro-Öffnung und beleuchten in unseren 28 Lokal-Ausgaben die Situation in den Gemeinden. Wie die Öffnungen konkret anlaufen, lesen Sie in der nächsten Ausgabe auf diesen Seiten.

Parallel dazu rufen wir die Aktion „Mei Wirt und i“ ins Leben. Wir wollen damit die Verbundenheit der NÖN mit den tausenden Gastronomen zeigen und deren Bedeutung für die Gesellschaft dokumentieren. Schicken Sie uns ein Foto mit Ihrem Lieblingswirt. Wir werden es auf NÖN.at sowie – die besten davon – in unseren Lokalausgaben bringen! Es ist also angerichtet, für unsere Wirte. Wir hoffen, auch Sie sind dabei.