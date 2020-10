Die aktuelle Statistik bezüglich Scheidungen in Österreich für das Jahr 2019 weist mit Niederösterreich erstmals eine neue Nummer eins auf. Gefolgt vom ehemaligen Dauerbrenner Wien. Während in Wien bei knapp 1,9 Millionen Einwohnern im vorigen Jahr 44,1% der Ehen geschieden wurden, endeten in Niederösterreich mit seinen fast 1,7 Millionen Bewohnern 44,4% der Ehen im „Hafen der Trennung“.

In Verbindung mit dem Langzeitthema Corona gehen Experten aus dem gesellschaftspolitischen Bereich von einer signifikanten Steigerung der Scheidungsraten für das Jahr 2020 aus. Folglich stellt sich die Frage: Welche coronaspezifischen Störfaktoren befördern ehemals glückliche Beziehungen ins Ehe-Aus? Und: Gibt es eine plausible Erklärung für Niederösterreichs 1. Platz 2019?

Ähnlich rein körperlich belastenden Folgezuständen steht Corona in Bezug auf zwischenmenschliche Abläufe vorrangig für eine massive Verstärkung klassischer Konfliktpotenziale. Aufgrund eines notgedrungen intensiveren Beisammenseins, gekoppelt mit neuartigen („Homeschooling“) und bekannten Stressoren (Geldsorgen, unterdrückte Konflikte), sind Überforderungen, existenzielle Ängste und Frustrationen, die den familiären Boden zu einem Minenfeld machen können, allgegenwärtig.

Dies alles kostet insbesondere eines: ganz viel Kraft! Energiemangel unterbindet aktives Gegensteuern, und Beziehungsgeflechte werden rasch zu Teufelskreisen ohne rettenden Ausweg – mit einem prognostiziert noch höheren Wert für das Jahr 2020. Warum das Bundesland Niederösterreich 2019 den Hauch von 0,3 Prozent vor Wien liegt, mag ein einmaliges „Ausreißer“-Phänomen sein, andererseits hat sich auch das ländliche Niederösterreich vielerorts stark urbanisiert. Die entstehenden (neuen) Ballungsräume fungieren somit – ganz allgemein betrachtet – als fruchtbare Böden für sozial negative Reizüberflutungserscheinungen.