Puh, zumindest Durchschnitt. Der Schock, den die PISA-Premiere vor fast 20 Jahren brachte, ist längst verdaut. Österreich landete im Bereich des Lesens heuer wieder im Mittelfeld. Ein Dreier also.

Bei den Tests mussten die Schüler in Chats Meinungen von Fakten unterscheiden oder die Qualität von Quellen prüfen. Gefragt waren also Fähigkeiten, die im täglichen digitalisierten Leben nötig sind. Und die fehlen vielen: 20 Prozent der Schüler können nicht ausreichend lesen. In einer Klasse mit 25 Schülern sitzen im Schnitt also fünf, die Texte nicht verstehen. Jeder Zehnte kann zudem Fake News nicht entlarven und ist damit im Informations-Dschungel orientierunglos.

Führt man sich das vor Augen, sollte das Ergebnis auch 20 Jahre nach der PISA-Premiere noch ein Auftrag zur Lese-Förderung sein. Denn lesen zu können, bedeutet – heute mehr denn je – Infos verstehen und bewerten zu können. NÖ hat das erkannt und die Initiative Lese.Kultur.Schule gestartet. Brauchen wird es aber noch mehr. Mehr Förderung in den Schulen und Eigeninitiative in den Familien. Solange bis jeder das Lesen in all seinen neuen Formen beherrscht. Das ist die Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben. Und da ist ein Dreier eben nicht gut genug.