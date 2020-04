Alle, die in den letzten Jahrzehnten in Österreich maturiert haben, mussten ihr Wissen schriftlich und mündlich beweisen. Für alle, die 2020 ihren Abschluss machen, ist das anders: Dem Jahrgang, dem das Coronavirus in die Quere kam, wird die mündliche Reifeprüfung erlassen.

Viele Jugendliche haben nach dieser Ankündigung aufgeatmet. Laut einer Umfrage der Landesschülervertretung wünschte sich die Hälfte der Befragten eine prüfungslose Matura. Gegner hingegen beurteilen die verschlankte Matura als „unfair“. Ein Jahrgang soll es nicht leichter haben als alle zuvor.

Von leichter kann nach den letzten Wochen aber bestimmt nicht die Rede sein. Der Schulalltag wurde unterbrochen. Zusätzlich plagte viele die Unsicherheit, ob, wie und wann sie ihren Abschluss machen können. Beides ist belastend. Andere Länder reagierten auf diese erschwerten Bedingungen noch schülerfreundlicher: In Irland etwa fallen Prüfungen ganz aus. Dort gibt es die Bestnote für alle.

Österreichs Mittelweg erscheint fair. Mit einer Matura in abgespeckter Form wird der Abschlussjahrgang 2020 in die Geschichte eingehen – aber eben trotzdem nicht als die

Generation, der der Schulabschluss einfach geschenkt wurde.