Mindestens 90 Prozent der Plastikflaschen in den EU-Mitgliedsstaaten müssen bis 2029 getrennt gesammelt werden. Das sieht eine EU-Richtlinie vor, über die sich in Österreich jetzt Vertreter von Politik, Umweltschutzorganisationen und Handel den Kopf zerbrechen. Eine mögliche Lösung: ein Einweg-Pfandsystem für Plastikflaschen. Ein Blick etwa nach Norwegen zeigt, dass so Rücklauf-Quoten bis zu 95 Prozent erreicht werden können. Außerdem werden durch nicht retournierte Flaschen Einnahmen generiert, weil das Pfand ja nicht abgeholt wird und wieder ins System fließt.

Auf den ersten Blick klingt das Pfandsystem also sehr gut. Allerdings sind die Einwände der Handelsvertreter berechtigt. Kosten für Installation und Bedienung solcher Systeme sind da. Werden Ausnahmen für kleine Betriebe geschaffen, könnte damit gleichzeitig deren Kundenfrequenz reduziert werden. Denn Kunden hätten einen zusätzlichen Weg, um PET-Flaschen zurückzugeben. Ein weiteres „Greißlersterben“ wäre vorprogrammiert.

Nur: Was ist die Alternative? Ob Bewusstseinsbildung und der Ausbau eines ohnehin dichten Netzes an Entsorgungsmöglichkeiten für Einweg-Plastikflaschen ausreichen, um die Quote zu erfüllen, ist nämlich zweifelhaft. Und ein Pfandsystem damit alternativlos.