Ein SOS Richtung Wolfsburg

Das Bild, das SKN-Geschäftsführer Matthias Gebauer zeichnet, ist erschütternd. Der Verein sei ein einziger Scherbenhaufen. Bereits im Februar wurde Vorgänger Andreas Blumauer – der noch bis April bleiben sollte – unsanft vor die Tür gesetzt.

Dabei geht es gar nicht darum, ob Blumauers „Weis’l“ gerechtfertigt war oder nicht. Das müssen Gerichte klären. Fakt ist, dass der SKN davon überzeugt ist, dass sich der ehemalige Generalmanager Verfehlungen leistete, die eine Entlassung rechtfertigen.

Blumauer lenkte die Geschicke des SKN seit 2014. In der Kritik stand er häufig. Nicht zuletzt deshalb, weil der Klub es über Jahre verstand, kaum ein Fettnäpfchen auszulassen. Auch über die „ineffiziente Nutzung von Geldern“ gab es immer wieder Gerüchte. Die gingen so weit, dass sich vor zwei Jahren mit Hypo und NV zwei langjährige Sponsoren dazu durchrangen, dem SKN eine externe Wirtschaftsprüfung ins Haus zu schicken. Der Arbeitstitel: Wir wollen wissen, was mit unserem Geld passiert! Rausgekommen ist nichts. Was die Prüfer alles zu Gesicht bekamen und was nicht, ist nicht bekannt.

Wer jetzt aber so einiges zutage fördert, ist Blumauers Nachfolger Gebauer. Der spricht von Steinen, die er umdreht und wo sich unter vielen moralisch Verwerfliches befinde. Unter anderem (aus SKN-Sicht) gar rechtlich Relevantes.

Vor allem der SKN-Vorstand steht jetzt vor einem Dilemma. Warum wurden die Steine, von denen Gebauer spricht, jahrelang nicht angegriffen? Jetzt die Überraschten zu mimen, ist wenig glaubhaft.

Der Ausblick? Gebauer & Co werden die Scherben so zusammenbauen, dass es sich für die Lizenz ausgeht, und das Feld für eine de facto Übernahme von VW und Wolfsburg aufbereiten. Und darüber muss man mittlerweile erleichtert jubeln.

Jenen, die jetzt noch bezüglich der Kooperation mit den Norddeutschen die Nase rümpfen, sei gesagt: Der SKN gibt einmal mehr ein schauderhaftes Bild ab. Vielleicht schaffen es die Wolfsburger, St. Pölten und Niederösterreich einen Klub hinzustellen, auf den sie stolz sein dürfen.