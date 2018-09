Besonders erfinderisch sind die Österreicher ja nicht, was das Sparen angeht. Das gute alte Sparbuch ist es, was der gemeine Österreicher nach wie vor als Sparform präferiert. Laut aktuellem Income-Barometer von J.P. Morgan Asset Management bunkern die Österreicher noch immer über 260 Milliarden Euro in kaum verzinsten, kurzfristigen Spareinlagen.

Was verhältnismäßig „neue“ Anlageformen angeht, wird’s sowieso schwierig. Der bekannte Unternehmensberater Reinhard Friesenbichler, spezialisiert auf nachhaltiges Investment, erzählte kürzlich im Interview: „Der Österreicher ist ja in puncto Investment jenseits des Bausparvertrags ohnehin zurückhaltend. Und bei nachhaltigen Investments hätte er noch eine weitere Hürde zu überwinden.“ Das ist schade. Ohne (wohldosierten!) Mut für Neues wird’s naturgemäß schwierig mit Erfolg in Sachen Anlagen und damit einhergehendem finanziellem Gewinn.

Mit Mut alleine lässt sich finanztechnisch konservatives Denken aber sicher nicht aufbrechen. Da gehört schon auch eine große Portion Finanzbildung mit dazu. Denn die würde es den Menschen erleichtern, mutig zu sein. Dabei steht selbstverständlich jeder Einzelne, aber auch die Politik stark in der Pflicht.