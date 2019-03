Wir wissen es: Freunde hat man bald, Feindschaft will hart erarbeitet werden.

Um es auf die am Wochenende präsentierte Landesgalerie Niederösterreich in Krems herunterzubrechen. Kein schöneres Kompliment, als die an manchen Stellen aufflackernde bundeshauptstädtische Geringschätzung: Was die in der Provinz alles machen!

Ja, was die in der Provinz gemacht haben! Ein neues Ausstellungshaus hingestellt, dessen Bezeichnung zwar modrig riecht (auf Englisch – gallery – angeblich aber sexy ist), in Größe, Dimension, Anspruch und architektonischer Qualität jedenfalls seinesgleichen sucht. Kein vergleichbares Projekt ist in Europa in den vergangenen Jahren entstanden, keines in den kommenden Jahren absehbar.

Um satte 35 Millionen Euro zauberte das Brüderpaar Marte.Marte architects aus Vorarlberg ein so beeindruckendes wie verspieltes Haus an die Grenze zum Stadtteil Stein. Dass es nicht allen gleich gefällt, liegt in der Natur neuer Architektur. Das wird schon werden.

In der Politdiktion des Landes spricht man von einem „Leuchtturmprojekt“; ein unangenehm phallischer Vergleich. Sehen wir diese Landesgalerie doch besser als wertvolles Behältnis bedeutender Schätze. Das uns stolz machen darf und viel Freude machen wird.