Ski-Vergnügen ja, aber mit Hygieneregeln und ohne Après-Ski. So lautet die Devise für den Winter. Damit das gelingt, haben die 23 (davon 18 kleine) NÖ-Skigebiete ein Präventionskonzept entwickelt. Die Maßnahmen liegen auf der Hand: Mund-Nasen-Schutz, Abstand, strengere Regeln für die Gastro.

Große Einschränkungen sollten die neuen Regeln für Snowboarder und Skifahrer in Niederösterreich aber nicht bringen. In den NÖ-Skigebieten geht’s den meisten Gästen auch in „normalen“ Jahren tatsächlich ums Skifahren. Für die feuchtfröhliche Party danach, die heuer in Schladming oder Saalbach viele schmerzlich vermissen werden, fährt kaum jemand nach Annaberg oder auf das Hochkar. Menschenmassen gibt es seltener.

Regeln im Überblick Corona-Winterurlaub: Maskenpflicht bis Online-Tickets

Ausgerichtet sind die meisten Skigebiete hierzulande außerdem vor allem auf Tagesgäste. Ein Ausflug ist also spontan möglich. Wer Ski fahren will, muss sich nicht lange Gedanken über Stornobedingungen machen, falls Corona doch noch in die Quere kommt.

Vor diesem Hintergrund könnten die Regeln im Corona-Winter für die Skigebiete in NÖ, die sonst mit den großen im Westen nicht mithalten können, sogar eine Chance sein. Zumindest, wenn die Schneelage passt – das ist in NÖ ja oft die größte Hürde.