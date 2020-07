Wohin mit den Kindern in den Ferien? Diese Frage war wohl noch nie so schwierig zu beantworten wie in diesem Sommer. Hygiene-Regeln, Babyelefanten und Co. machen es den Eltern ohnehin nicht leicht. Dass die Auslegung darüber, wie streng die Corona-Maßnahmen eingehalten werden müssen, von Betreuungseinrichtung zu Betreuungseinrichtung variiert, ist da nicht besonders hilfreich.

Auf der einen Seite stehen Horte, in denen Kinder unter dem Deckmantel der Hygiene nicht einmal Memory spielen dürfen, weil sich die Pädagogen vor Konsequenzen im Falle einer zu lockeren Umsetzung fürchten. Auf der anderen Seite gibt es Einrichtungen, in denen scheinbar alles (wieder) möglich ist. Die Folge dieser unklaren Vorgaben ist, dass viele Familien die Betreuung privat organisieren. Ob Corona-Maßnahmen dort eingehalten werden, darf allerdings bezweifelt werden.

Vom Land wird für Einrichtungen in der Zuständigkeit der Bildungsdirektion auf die Empfehlungen aus Gesundheits- und Bildungsministerium verwiesen. Nur: Empfehlungen sind nun einmal keine Richtlinien. Die braucht es aber – und zwar einheitlich. Sich in den betreffenden Ressorts über die Zuständigkeit für Betreuungseinrichtungen klar zu sein, wäre dabei sicher hilfreich.