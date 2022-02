Endlich hat das Chaos ein Ende

In der Stadt St. Pölten kommt die Tierfutter-Dose zu PET-Flaschen und Plastik in eine Tonne. Ein paar Orte weiter, im Bezirk St. Pölten, sieht das ganz anders aus. Österreichweit gibt es zurzeit 13 verschiedene Abfalltrennsysteme. Alleine in NÖ sind es fünf. Kein Wunder, dass das seit Jahren für Unverständnis bei vielen sorgt – zumal es nicht einmal einen logischen Grund dafür gibt.

Nun haben die Umweltverbände eine Einigung erzielt: Ab 2023 gibt es überall in NÖ die Gelbe Tonne, in der Plastikverpackungen, Flaschen und Dosen gemeinsam entsorgt werden. Bis 2025 führt dann auch der Rest Österreichs das System ein.

Damit hat die Verwirrung endlich ein Ende. Zudem stehen die Chancen gut, dass so mehr Müll getrennt wird. Wer nicht weiß, wohin der Abfall gehört, wirft ihn im Zweifelsfall in den Restmüll – wo er nicht recycelt wird. Die Ausrede gibt es bald nicht mehr. Die Vereinfachung könnte dabei helfen, dass Österreich die Recycling-Quoten der EU doch erreicht.