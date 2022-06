Es grünt so grün

Werbung

Als „Riesenschaden für die Umwelt“ sieht Austronaut a.D. und Berndorf-CEO Franz Viehböck batteriebetriebene E-Autos, die mit chinesischem Kohlestrom erzeugt wurden. Da fahre ein Diesel-Verbrenner auf die ersten 100.000 Kilometer „grüner“.

Dazu kommt, dass Stellplätze an den dünn gesäten Schnellladestationen (22 Kilowatt und mehr) jetzt schon wild umkämpft sind. Staus an E-Zapfsäulen werden massiv zunehmen, wenn immer mehr Tesla-, Zoe- und Kona-E-Lenker zu Stoßzeiten flott – also mit 20 Minuten Stehzeit – „auftanken“ wollen.

Wasserstoff H₂: Ein kleines Gas mit großer Zukunft

Da sei der Heilsbringer Wasserstoff (H₂) doch eine attraktive Antriebsalternative: Mit flotterer Betankung und weniger Batterielast (und CO 2 -Rucksack) zahlt sich die H₂-Brennstoffzelle kostenmäßig und umwelttechnisch zumindest für LKW, Bus und SUV aus. Beim Klein-PKW ist und bleibt der Batterie-Antrieb bilanziell nicht zu toppen. Nur hoffentlich bald mit Ökostrom-Batterien „Made in Europe“.