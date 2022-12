Es leiden Ärzte und Patienten

Werbung

Kassen-Kinderärzte gibt es immer weniger. Zurzeit ist jede fünfte Planstelle in NÖ ausgeschrieben – einige seit Jahren.

Die Mediziner erklären das mit niedrigen Honoraren. Um annähernd so zu verdienen wie andere Fachärzte, müssen sie massenhaft Patienten behandeln. Anstatt sich den Stress anzutun, machen viele als Wahlärzte weiter.

Damit verschärft sich ein Problem, vor dem wir seit Jahren stehen: Die, die es sich leisten können, gehen zum Wahlarzt. Die anderen müssen hoffen, einen Kassen-Platz zu kriegen. Zeit für ihre Anliegen bleibt dort oft zu wenig.

Maßnahmen gegen die Zwei-Klassen-Medizin braucht es daher im Sinne der Ärzte und der Patienten. ÖGK und Land versuchen mit Anschubfinanzierung, Vier-Tage-Woche und Co. Mediziner zu locken. Für den Notfall soll es ab 2023 einen Pool an Vertretungsärzten geben. Das kann kurzfristig helfen. Um langfristig mehr Menschen für diesen so wichtigen Beruf zu gewinnen, wird man bei Ausbildung und Honorar ansetzen müssen.