In knapp zwei Monaten wird in Österreich gewählt. Der Wahlkampf wird bis dahin lärmend dahinscheppern. Wie Blechdosen an Hochzeitsautos wird er uns in den nächsten Wochen begleiten. Das Etikett „Sport“ wird kaum eine davon zieren. Nicht, dass es im Sport nicht Bedarf an politischer Gestaltung gäbe, sind Themen wie Schulsport oder Förderwesen halt gar sperrig. Da müsste Populistischeres her. Mit dem Thema Fußball-Fernsehrechte lässt sich da weit mehr anstellen.

Die ÖVP griff zuletzt eine ältere Forderung der FPÖ auf. Nämlich, dass gewisse Sportveranstaltungen auf eine Art „Sperrliste“ kommen sollen, die es dann im Fernsehen im freien Empfang geben muss. Derzeit gibt’s Bundesliga-Fußball ja nur über Bezahlsender zu sehen. Viele Fußballfans kochen vor Wut, können oder wollen sich den „Luxus-Kick“ nicht leisten.

Sich auf das Thema zu setzen ist klarerweise populistisch, weil es selbst im Sport Wichtigeres zu gestalten oder zu verbessern gäbe. Falsch ist es deshalb aber nicht.

Bezahlsender Sky lässt sich die Exklusivrechte an der Bundesliga einiges kosten. Die Klubs fetten damit ihre Budgets auf. Die Freude darüber ist aber trügerisch. Eines der Erfolgsrezepte des Fußballs ist sein niederschwelliger Zugang. Das gilt fürs aktive Kicken wie fürs passive Zusehen. Gibt es den nicht mehr, wird das der Fußball spüren – nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber sicher übermorgen. Das Budgetplus ist für die Klubs ein teurer Kredit.

Die Blechdose hat also durchaus eine Essenz. Scheppern tut sie trotzdem hell und laut.