Vielleicht lag es ja am vorangegangenen Frühlingsbeginn. Vielleicht lag es an der anstehenden Sommerzeit. Vielleicht lag es auch an der intensiven Berichterstattung. Aber: Was Europas Parlamentarier vergangene Woche in gerade einmal drei Tagen in Straßburg „auf Schiene“ gebracht haben, davon können Nationalräte auch in Wien nur träumen.

Der Beginn eines neuen Urheberrechts im Netz ab 2021. Das Ende der Finanzkriminalität (mit einem Niederösterreicher an vorderster Front, nämlich Othmar Karas). Das Ende der Zeitumstellung ab 2021 (auch da war ein Niederösterreicher federführend, nämlich Heinz K. Becker). Das Verbot von Einwegplastik ab 2021 (das auch Karin Kadenbach und Lukas Mandl vehement forderten). Vier unter vielen weiteren Themen, die natürlich jahrelang verhandelt worden waren und die natürlich noch von allen Mitgliedsstaaten abgesegnet und danach auch umgesetzt werden müssen. Aber auch vier Themen, die brisanter, relevanter, alltagstauglicher und, vor allem, bürgernäher kaum sein könnten.

Dass die gerade während nationaler (nicht europäischer) EU-Wahlkämpfe verabschiedet werden, ist zeitlich gesehen Zufall. Politisch gesehen sind sie das beste Beispiel dafür, wie gut Europa funktioniert.