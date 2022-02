Wenn man die digitale Welt bezüglich der Begriffe Extremismus und Radikalisierung durchforstet, wird eines klar: dass eine fundierte Trennung dieser Definitionen eben NICHT eindeutig klar erscheint. Ohne mich in Details verlieren zu wollen, so ist zumindest aus politischer Sicht eine Abgrenzung insofern zulässig, als sich eine extremistische Form des Ausagierens (verbal und nonverbal) außerhalb einer verfassungsrechtlichen Norm befindet, wogegen Radikalismus in diesem Zusammenhang als eine noch im demokratischen Spektrum anzusiedelnde Ausprägung angesehen wird.

Um diesen Exkurs abzuschließen, sei ausdrücklich angemerkt, dass sich betreffend oben genannter Bezeichnungen Sprach- und Extremismusforscher genauso uneins sind wie Politikwissenschaftler und Rechtsgelehrte. Für mich ist die Frage nach dem Warum von größerem Interesse. Leider kann ich bei der Beantwortung nicht auf jede soziopsychologische Facette eingehen, aber wie so oft im Leben ist ein psychodynamisch relevantes Zusammenspiel einiger Faktoren maßgebend.

Pandemie Radikalisierung geht in die Breite

Fakt ist, dass wir Menschen manipulierbar sind oder, um es vorteilhafter zu formulieren: seit Kindheitstagen werden wir geprägt durch Erziehung, Schule, Freundschaften, positive oder negative Erlebnisse; und dadurch kristallisieren sich Grundeinstellungen und Persönlichkeitsmerkmale heraus, werden personenbezogen individuelle Nährböden „bereitgestellt“.

Aufgrund äußerer Einflüsse wie aktuell der Corona-Pandemie-Thematik und der Impfpflichtdiskussion im Speziellen sowie der in der Bevölkerung deutlich spürbaren Verunsicherungstendenz können auf diesen Nährböden extrem oder radikal anmutende, auch zwischenmenschlich relevante Auslenkungen im Denken und Handeln leichter gedeihen.