Autonomes Fahren. Diese Wortkombination klingt nicht recht spannend. Fahren ohne Fahrer zwar auch nicht, aber darunter kann man sich zumindest was vorstellen. Tatsächlich ist autonomes Fahren aber eines der großen Zukunftsthemen. Vorausgesetzt, die eigene Vorstellungskraft endet nicht beim Auto, in dem man auf Autopilot schaltet, wenn man hinter dem Steuer ein Nickerchen halten möchte.

Vielmehr geht es beim autonomen Fahren letztlich darum, den öffentlichen Verkehr effizienter zu machen – und auch kleinteiliger. Und gerade da wird das Thema für ein Flächenbundesland wie Niederösterreich interessant. Folgerichtig spielt es im NÖ-Mobilitätskonzept 2030+ des Landes auch eine große Rolle. Denn gegenwärtig ist zwar für die St. Pöltner oder viele Bewohner des Wiener Speckgürtels ein leistungsfähiges Öffi-Netz eine Selbstverständlichkeit, für die Waldviertler oder die Menschen im Voralpenland nicht einmal mehr eine Vision – zu oft ist auf vollmundige politische Versprechungen die Ernüchterung gefolgt. Wer hier mobil sein will, braucht ein Auto. Punkt.

Fahrerlose Elektro-Kleinbusse könnten da völlig neue Möglichkeiten schaffen, vor allem als Zubringer zu leistungsfähigen Verkehrsnetzen oder Öffis in den Ballungszentren. Sie sind einerseits wesentlich umweltfreundlicher als große Busse und andererseits kostengünstiger. Das nicht nur im technischen Betrieb, sondern auch, weil der Fahrer der größte Kostenfaktor ist – und damit schwach frequentierte Linien unrentabel sind. Gerade diesen Kostenfaktor spart ein fahrerloses Bus-System, weshalb sich auch kleine Shuttle-Fahrten finanzieren lassen.

Klingt alles sehr vielversprechend und Pilotprojekte wie jenes auf dem Charité-Areal in Berlin zeigen, dass ein Linien-Betrieb mit selbstfahrenden Bussen bereits in einigen Jahren möglich sein kann. Damit dieses System aber massentauglich wird und in entlegenen Gebieten auch effizient eingesetzt werden kann, muss noch an vielen Rädchen gedreht werden. Denn praxistauglich ist selbst das Charité-Modell noch nicht. Es wird deshalb Zeit, dass Niederösterreich eine eigene Testregion einrichtet. Hier kann autonomes Fahren nicht nur erprobt und weiterentwickelt, sondern auch an die Erfordernisse des ländlichen Raumes angepasst werden.