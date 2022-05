Friedensfeste in Kriegszeiten

Werbung

Ein „Fest der Freude“ hat Österreichs Mauthausen-Komitee gerade in Wien gefeiert – 77 Jahre, nachdem die NS-Herrschaft endlich zu Ende war. Einen „Tag des Friedens“ feiert Europa diese Woche in Brüssel – 72 Jahre, nachdem mit der Schuman-Erklärung der Grundstein für die spätere Europäische Union gelegt worden war. Und einen „Tag der Jugend“ feiert NÖs Europa-Forum am Mittwoch in Wiener Neustadt, bevor es sich Ende Juni wieder am Göttweiger Berg trifft.

Und in Moskau? Feiert Putin den historischen „Tag des Sieges“, während Bono in Kiew von der Freiheit singt und in Mariupol, in Odessa oder in Charkiw Städte eingekesselt, Lazarette bombardiert und Dorfschulen angegriffen werden. Das ist nicht nur tragisch, das ist unverzeihlich. Und unverzeihlich ist auch, dass das elf Wochen nach Kriegsbeginn viele schon wieder vergessen haben.