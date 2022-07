Früchte des Frusts

Werbung

Wenn die Unzufriedenheit mit dem (partei)politischen Angebot größer wird, schießen Debatten um neue Akteure ins Kraut. Zuletzt wurde über eine neue Liste mit dem alten Christian Kern an der Spitze spekuliert: Der Ex-SPÖ-Kanzler soll mit dieser Möglichkeit kokettieren, hat die Idee bislang nur so halb zurückgewiesen. Abgesehen davon, was eine angestrebte (Ab-)Spaltung in der SPÖ auslöste (es sollen auch ehemalige VP-Granden an Bord sein): Ob eine Gruppe von Ex-Politikern, die ihre Chance hatten, so neuartig ist, sei dahingestellt.

Zweifelsohne aber gibt es Frustpotenzial. Vor die Wahl gestellt, welche Partei denn die besten Lösungskonzepte für die Krisen hat, antworten immer mehr Menschen mit „keine der genannten“. Ganz neu ist diese Situation nicht. 2013 war etwa auch reiche Frust-Ernte zu erwarten.

Es oblag dem „Quereinsteiger“ und Wirtschaftsmann Frank Stronach, seine Kampagne allein und ohne Zutun eines Kontrahenten zu versenken. Bei einer schlauen Strategie wäre es dem Selfmade-Milliardär wohl gelungen, in den zweistelligen Prozentbereich vorzudringen. So blieb er neben dem knapp gescheiterten BZÖ eine politische Fußnote der Geschichte. Lediglich die NEOS schafften es, einen nachhaltigen Erfolg zu landen – und profitieren von Stronachs einstürzenden Neubauten.

Heute ist die jüngst noch erfolgreiche MFG schon in der ersten Krise der jungen Parteigeschichte angekommen. Frust-Ableiter sein zu wollen allein reicht meist nicht. Eine politische Idee zu haben und mehr als ein Aufreger-Thema zu bieten, ist keine leichte Übung.