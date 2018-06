Für immer oben.

Ohne jetzt in statistische Details zu gehen – Fliegen ist sicher. Ganz sicher. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Und Zahlen lügen nicht.

Wenn auch nicht alle daran glauben. So fliegen in den Vereinigten Staaten niemals der Präsident und sein Vize in derselben Maschine. Das gilt auch für die meisten Top-Manager der wirklich großen Konzerne. Die dürfen auch nicht gemeinsam in der Luft gehen.

Weniger Angst zeigte diesbezüglich die österreichische Bundesregierung, als sie gemeinsam in einer Maschine nach Brüssel und retour flog. Dafür erntete sie viel Spott und Hohn.

Dabei wäre doch viel eher ihr Vertrauen in den lieben Gott und in die Technik zu loben!

Natürlich ist die Frage spannend, wer die Republik im Fall der Fälle regieren würde. Aber das ist nur Stoff für oppositionelle Kleingeister. Die Botschaft war klar: Diese Regierung stürzt nicht (ab), diese Regierung bleibt immer oben. Wer will daran zweifeln?