Fußball-EM der Priester Opponitzer "Fußballgott" und NÖ-Kirchensportler

Priester-Team Österreich mit Kapitän Hans Wurzer. Foto: Wolfgang Zarl

Werbung

V om 5. bis 9. Februar 2024 findet in Scutari (Shkoder) in Albanien die Europameisterschaft der Priester statt. "Ab sofort beginnen die Vorbereitungen - zuerst individuell und dann bei diversen Spielen in ganz Österreichs", berichten Sepp Eppensteiner von der Diözesansportgemeinschaft St. Pölten und der Opponitzer Pfarrer Hans Wurzer, Kapitän und Tormann der Priesternationalmannschaft.

"Die Geistlichen haben bei dem Turnier immer viel Spaß und es ist viel Lebensfreude zu spüren. Es kommen Priester aus ganz Europa zusammen und bringen ihre Traditionen mit. Alle Teams singen fröhlich ihre heimischen Lieder", erzählen DSG-Vertreter Eppensteiner und Kapitän Wurzer. Gerade bei den österreichischen Liedern sei besonders viel Stimmung aufgekommen: Um sich richtig zu motivieren, ruft das österreichische Team vor jedem Spiel übrigens ein ehrfurchtsvolles, kraftvolles, dreifaches „Halleluja“. Die katholischen Geistlichen bekommen aber auch viel von den Gastgeber-Ländern zu sehen: So werden die Sehenswürdigkeiten und Wallfahrtsorte besucht und stimmungsvolle Gottesdienste gefeiert. Im Jahr 2015 richtete St. Pölten das Turnier aus. Die EM findet jährlich statt, in Rumänien holte sich die Mannschaft im Frühjahr Platz 10 von 16 teilnehmenden Teams aus ganz Europa. Vorfreude bei NÖ-Kirchensportlern auf Frauenfußball-WM Hans Wurzer ist "verknallt in Jesus". Foto: Wolfgang Zarl Niederösterreichs Kirchensportlerinnen und Kirchensportler und Pfarrer Wurzer verfolgen weiters die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland. Sepp Eppensteiner und Hermi Luttenberger von der Diözesansportgemeinschaft St. Pölten: „Wir sind erfreut darüber, dass umfangreich über dieses Sportereignis aus topmodernen Stadien berichten werden." Und das obwohl Österreichs Damen nicht dabei sind und die Spiele frühmorgens stattfinden. Hans Wurzer mit Schiri und Spieler Daniel (li.). Foto: Wolfgang Zarl „Wir alle können unsere Wertschätzung zeigen: Schon damit, indem wir alle für hohe Einschaltquoten sorgen“, so die beiden DSG-Vertreter. Und der Opponitzer Geistliche In vielen Ländern sei Frauenfußball bereits sehr populär, mit der WM hofft man auf breite Aufmerksamkeit. Nach der Männer-WM in Katar im Winter 2022, die von Berichten über Menschenrechtsverletzungen und der Kommerzialisierung überschattet war, hofft die Diözesansportgemeinschaft in Australien und Neuseeland auf fröhliche und faire Spiele, die die Nationen einander näherbringen und die einen weiteren Schritt Richtung Gleichberechtigung setzen.