Die Impfung wirkt - das Gegenteil zu behaupten, ist Scharlatanerie

Studien zeigen: Die Impfbereitschaft korreliert mit Wohlstand, Bildungsgrad, der Qualität des Gesundheitssystems und dem eigenen Gesundheitsempfinden. In all diesen Punkten sind wir in Österreich im weltweiten Spitzenfeld. Trotzdem ist erstaunlicherweise die Impfquote in Österreich extrem schlecht.

Gründe dafür gibt es viele, jedoch fällt eine Tatsache besonders auf: Österreich liegt zwar im europäischen Vergleich mit der Impfquote weit hinten, jedoch in der Anwendung von „Alternativmedizin“ (Anm.: dieser Ausdruck wird hier nur einmalig wegen der Verständlichkeit verwendet, da die "Alternativmedizin" keine Alternative zur wissenschaftlich basierten Medizin ist, sodass in weiterer Folge das Wort „Pseudomedizin“ verwendet wird) mit Deutschland und Frankreich auf den europäischen Spitzenplätzen.

Im Gegensatz dazu spielt diese Pseudomedizin in Ländern mit einer sehr hohen Impfquote wie Dänemark, Großbritannien, Spanien oder Portugal nur eine untergeordnete Rolle (z.B. wendet in Dänemark nur 1% der Bevölkerung Homöopathie an, in Österreich sind es 13%).

Die Tatsache, dass in Österreich so viele Menschen an Pseudomedizin glauben wie zum Beispiel an Homöopathie, orthomolekulare Medizin oder Craniosakraltherapie (für alle drei Beispiele fehlt jeder wissenschaftliche Beweis zur Wirksamkeit), ist jedoch leider teilweise ein „hausgemachtes“ Problem. Seit Jahren wird in der Öffentlichkeit erfolgreich versucht, ein positives Bild für diese Pseudomedizin zu erzeugen: Die Ärztekammer vergibt u.a. Diplome für Homöopathie, orthomolekulare Medizin, anthroposophische Medizin oder F. X. Mayr Therapien und unterstützt die danach praktizierenden Ärzte dabei, den Eindruck von wissenschaftlich anerkannten Methoden zu erwecken.

Auch in Apotheken gibt es ein breitgefächertes Angebot an Therapeutika ohne jeglichen Wirknachweis. Da Apotheker - ähnlich wie die Ärzte - ein hohes Vertrauen in der Bevölkerung genießen, erwecken diese Produkte - wie z.B. Globuli - einen seriösen Eindruck.

Dazu kommt dann noch die Werbeindustrie, die unwidersprochen mit Slogans wie zum Beispiel, dass „Homöopathie wirkt“, werben darf.

Dass die unzähligen Anbieter von Pseudomedizin in Österreich „schulmedizinischen“ Errungenschaften wie die Corona-Impfung eher skeptisch gegenüberstehen, liegt auf der Hand. Die jahrelange Toleranz oder gar die Förderung solcher pseudomedizinischen Angebote scheint sich nun zu rächen. Die oben erwähnten Länder mit hoher Impfquote fahren hier einen wesentlich klareren Kurs.

In Österreich gibt es ebenfalls schon Bestrebungen, zur wissenschaftlich basierten Medizin zurückzukehren. So hat sich der Rektor der Medizinischen Universität Wien von „unwissenschaftlichen Verfahren und Scharlatanerie klar distanziert“ und mit diesen Worten die Homöopathie von der Universität verbannt.

Es sei also hier nochmals klar gesagt: Impfungen gehören zu den wichtigsten Errungenschaften der Medizin, die Corona-Impfung mit eingeschlossen. Diese Impfung wirkt und ist nicht gefährlich - der Nutzen überwiegt das Risiko. Das Gegenteil zu behaupten ist Scharlatanerie: Es ist wissenschaftlich falsch, gefährlich und es verlängert die Pandemie.

Eine klare Haltung der Politik und der Ärzteschaft wäre gerade jetzt in der Pandemie zu diesem Thema wünschenswert. Sonst wird man die Geister, die man rief, nicht schnell genug los.

Anmerkung: Weder "Ärzte im Zentrum", Österreichs größtes interdisziplinäres Gesundheitszentrum mit Sitz in St. Pölten, noch Doz. Dr. Bernhard Angermayr führen Covid-19-Impfungen durch. Sie profitieren in keiner Weise vom Impfen und haben keine persönlichen oder wirtschaftlichen Beziehungen zur Pharmaindustrie.