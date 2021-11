Impfung UND Homöopathie wirken - und haben nichts miteinander zu tun

Dr. Angermayr, den ich in seinem Fachbereich als Kollegen sehr schätze, hat in einem NÖN-Gastkommentar eine Hypothese zur Impfmüdigkeit in Österreich aufgestellt, die fachlich nicht unwidersprochen bleiben darf, um der Bildung weiterer Verschwörungstheorien Einhalt zu gebieten. Hier nun eine ernstgemeinte, und doch etwas humorvolle Gegendarstellung.

Die Behauptung, dass die erwähnte Korrelation der Impfbereitschaft mit dem Bildungsgrad für Österreich nicht zutreffe, könnte auch an Besonderheiten in der Studie selbst liegen, sie aber mit der Anwendung von Alternativmedizin zu korrelieren, ist völlig aus der Luft gegriffen. Der Begriff von „Alternativmedizin“ wurde längst durch den treffenderen Ausdruck „Komplementärmedizin“ ersetzt, weil man nicht statt, sondern miteinander arbeitet. Die hier unter anderem erwähnte Homöopathie ist außer (begrenzt) für Hebammen und Apotheker nur für Ärztinnen und Ärzte als Zusatzausbildung zugelassen. Das impliziert schon ein miteinander. Die Umdeutung von Kollegen Angermayr auf „Pseudowissenschaft“ ist manipulativ und abwertend sowie herabblickend auf Kollegenschaft und Ärztekammer, wie der Rest des Artikels unterstreicht. Dass die „unzähligen Anbieter von Pseudomedizin“…“der Corona-Impfung eher skeptisch gegenüberstehen, liegt auf der Hand“ – Wie bitte? Auf wessen Hand? Man solle also diese „Scharlatanerie“ wie die Homöopathie verbannen „sonst wird man die Geister die man rief nicht schnell genug wieder los.“ Wohin wollen Sie mich und „unzählige“ Kollegen denn verbannen? Sibirien taut gerade… Und die ärztliche Versorgung in Österreich wird dann wohl auch ziemlich dünn...

Bei allem Respekt für die freie Meinungsäußerung und Herrn Dr. Angermayr als Kollegen im Besonderen, distanziere ich mich als Arzt auch im Sinne der Patienten von unsachlicher Abwertung der Kollegenschaft, der tatsächlich „unzähligen“ Patienten/innen mit Heilerfolgen durch die Homöopathie und anderer Methoden, sowie von der Verbreitung nicht fundierter „auf der Hand Lieger“ Verleumdungen.

Die Homöopathie als Therapieform, ebenso wie die anderen erwähnten Therapieformen, tragen nicht per se eine Impfablehnung in sich! Es gibt Homöopathen die Impfgegner sind (ich nicht, bin aber für eine gesetzeskonforme, ärztliche Aufklärung!). Es gibt klassische Ärzte, etliche (auch wissenschaftlich tätige) Pharmazeuten, Immunologen und sogar Virologen, die einen kritischen Diskurs fordern. Sind also jetzt alle Virologen,… „bildungsferne“ Impfgegner, „weil das auf irgendeiner Hand liegt?“ Schon vor Corona begannen gut organisierte Homöopathie Gegner die aufgeheizte Impfstimmung zu ihren Gunsten nutzen zu wollen und die Homöopathen als Impfleugner disqualifizieren zu wollen. In der derzeit massiven, höchst bedauerlichen Spaltung der Bevölkerung, die Freundschaften, ja Familien auseinanderbringt, versucht man einen weiteren Keil der Feindschaft einzuschlagen. Wenn Dr. Angermayr auf Wissenschaftlichkeit pocht, sollte man sich vor zusammenhanglosen Korrelationen hüten. Wenn in Dänemark 1% der Bevölkerung Homöopathie anwenden und in Österreich 13% (nach anderen Umfragen bis zu 71%), hat das wissenschaftliche Relevanz für die Impfquote? Am 2. Nov. hatte Dänemark die Gesamtimpfrate von 77%, Österreich von 65%. Gut – setzen wir mal die 12% mehr Homöopathieanwender als in Dänemark drauf – dann haben auch wir 77% - und wem schieben wir die Schuld für die fehlenden 23% in die Schuhe?

Humorvoll gemeinter Vorschlag (daran liegt es NICHT!): Der Prokopf Fischverbrauch ist übrigens in Dänemark bei 143,56 € / Kopf, und in Österreich nur 75,12 € / Kopf – vielleicht fehlt es uns an 50% Lebertran gegenüber den Dänen? Israel, die Musterschüler der ersten Impfwelle, verbrauchen übrigens 259,30 € Fisch / Kopf und haben 71% Impfrate… - Laut Academic College in Westgaliläa nutzt in Israel die Hälfte der Einwohner die Möglichkeit alternativer Medizin. …- Uppps. Scheint also doch weder mit Fischverbrauch, noch mit Homöopathie zusammenzuhängen, sobald wir mehr als 2 Probanden untersuchen (immer diese lästige Studien Statistik!)

Algerien hat übrigens nur 14% Impfrate – das muss ja wohl ein Paradies für Homöopathen sein ?!?!!

Die Homöopathie bringt (qualitativ hochwertige) wissenschaftliche Beweise am laufenden Band. Sie werden von einigen Gegnern ignoriert, tausende Studien als unplausibel und daher wertlos abgetan. Aber zu Unrecht:

Kollegin M Wölk hat in ihrer Arbeit an der Donau - Univ. Krems „Eminenz oder Evidenz“ eine hervorragende Übersicht zu den RCT (Placebocontrollierte Studien) pos / neg und auch zu den diversen Metaanalysen gebracht, sowohl in Grundlagenforschung als auch in klinischer Forschung.

Der größere Teil kam zu einem positiven Ergebnis für die Homöopathie. Die durch die Medien gezerrte Metaanalyse von Shang und der „Australien Report“ reduzierten die Studien Auswahl (resp. die Auswahl an System. Reviews) von über hundert auf unter 10 bzw. von 1000 auf 5, um ein negatives Ergebnis zu erzielen. Auf Gerichtsbescheid hat die Australische Gruppe den unterdrückten Erstbericht herausgeben müssen, der für 5 Indikationen signifikant positive Ergebnisse erbracht hatte und folglich zu einer Anpassung der Auswahlkriterien geführt hatte, also einer vorsätzlichen Manipulation innerhalb der Untersuchung um das gewünschte Ergebnis zu bekommen! Das Gegenteil von Wissenschaft. Dennoch erfüllte diese Manipulation ihren Zweck und führte zur Aberkennung der Homöopathie als medizinische refundierbare Leistung in vielen westlichen Staaten.

Grundlagenforschung: Witt et al. (2007) untersuchten die in-vitro (im Labor) Wirkungen homöopathischer Hochpotenzen in einem Review. Beurteilt wurden 67 in-vitro Experimente mit Granulozyten, Lymphozyten, Erythrozyten, Neutrophilen und Zellkulturen sowie mit nicht zellulären Modellen. 73% der Versuche zeigten eine Wirkung von homöopathischen Arzneien auch in sehr starken Verdünnungen (>1023). Bei 21 wiederholten Versuchen ergaben ebenso 73% dasselbe Ergebnis.

Fazit:

- Das Schöne an Verschwörungstheorien ist, dass man sie mit Internet und mit etwas Hausverstand in Kürze entlarven kann *

Das Schlechte: es tut keiner, weil es immer verlockend ist, einen Sündenbock, vor allem bei den Mitbewerbern zu haben.

Ich rege an, Debatten über Heilverfahren im persönlichen Gespräch mit Kollgen/innen und nicht über die Medien auszutragen.

Homöopathie als Methode ist nicht pro oder contra Impfung, Augenheilkunde übrigens auch nicht. Homöopathie kann sogar bei vielen der unerwünschten Impfreaktionen heilend wirken, weshalb man sie nicht leugnen braucht und getrost dennoch zur Impfung raten kann! (Disclaimer: ich meine hier weder die Sinusvenenthrombose, noch die Herzmuskelentzündung explizit)

Mein konstruktiver Vorschlag zur Hebung der Impfrate: Vertrauensbildende Maßnahmen in Politik, aber auch in der Medizin und in den Medien.

Ungeimpfte als ungebildete, von Pseudomedizin verblendete (Artikel) Gefährder der Geimpften (? O-Ton Joe Biden) hinzustellen, ist tatsächlich nicht der Ansatz, den ich als zielführend und vertrauensbildend erachte, und auch nicht der Ansatz einer komplementären, oder (wie ich und die meisten sie leben) „integrativen Medizin“.

Dr. Jörg Hildebrandt

Facharzt für Augenheilkunde und Arzt für Allgemeinmedizin

ÖÄK Diplom Homöopathie, Akupunktur, Manuelle Medizin

* Ein Beispiel jeder Verschwörungstheorie: irgendwer verdient viel Geld damit: hier (im Artikel nicht erwähnt): die homöopathische Pharmaindustrie: Vergleichen Sie doch den Umsatz bei den Aktionärsreports des größten börsennotierten (nicht nur) Homöopathie Herstellers Boiron, mit dem Umsatz des umsatzstärksten Einzelproduktes von Novartis (zB Cosentyx). Hausaufgabe: wie oft lässt sich letzterer durch ersteren teilen?

Anmerkung: Meine Meinung vertrete ich hier als Privatperson und Ordinationsinhaber in St. Pölten (sowohl konventionell als auch komplementär als Wahlarzt mit vergleichbaren Preissätzen). Ich führe keine Covid 19 Impfungen durch und verdiene daran nicht. Ich bin vollständig geimpft und zusätzlich regelmäßig PCR getestet, trage selbstverständlich eine FFP 2 bzw. 3 Maske im Patientenkontakt.