Mehr als die Hälfte der NÖ Bevölkerung hat laut aktueller Pendlerstromanalyse der Arbeiterkammer ihren Arbeitsplatz nicht im selben Bezirk, in dem sie wohnt. Die Pendlerstrecken werden zu 65 Prozent (!) im motorisierten Individualverkehr zurückgelegt, nur jeder Fünfte nutzt beim Pendeln die Öffis.

Diese Zahlen sind beunruhigend. Denn das Auto bringt auf vielen Ebenen Nachteile: Es ist – inklusive Abnützung – teurer als die Fahrt mit den Öffis, und auch ein ganzes Stück gefährlicher. Außerdem ist die Fahrt mit einem öffentlichen Verkehrsmittel die klimaschonendere Pendel-Variante.

Dass viele Orte Niederösterreichs nicht ausreichend gut an das Öffinetz angebunden sind, ist klar – somit ist das Auto hier alternativlos, und auch das ist in Ordnung. Außerdem sind viele Berufe für Öffis einfach nicht geeignet. Wer ständig Termine an verschiedenen Orten hat, der kann auf sein Auto nicht verzichten.

Für alle anderen kann die Öffinutzung aber sehr wohl noch attraktiver gestaltet werden. Ein wichtiger Schritt wäre die Umsetzung des 1-2-3-Tickets, die die Bundesregierung auf der Agenda hat. Und natürlich sollte auch an der Pendlerpauschale geschraubt werden – damit die sich stärker auch für Personen in niedrigeren Gehaltsstufen entlastend auswirkt.