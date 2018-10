Gefährliche Wünsche.

Als vor einem Jahr Teamchef Marcel Koller abgesägt wurde, stieß das den ÖFB-Kickern sauer auf. Das ÖFB-Präsidium, in dem die Landesverbandschefs das Sagen haben, zeichnete dafür verantwortlich und richtete Alaba & Co. recht uncharmant aus: Ihr kickt und habt zu schweigen und wir entscheiden. Wie der „Kurier“ erfahren haben will, ging dem Präsidium jetzt gegen den Strich, dass der verhaltensoriginelle Marko Arnautovic die Kapitänsbinde trägt. Das wurde wenig später zwar dementiert, aber: Kann man so etwas erfinden?

Und überhaupt. Die honorigen ÖFB-Granden wünschen sich eben einen gebildeteren, einen sprachlich gewandteren, einen repräsentativeren Kapitän. Marc Janko zum Beispiel! Blöd nur, dass der Arnautovic die Mauer machte, im Drüberstreuen die ÖFB-Führungsstruktur infrage stellte und rhetorisch einwandfrei dem Präsidium riet, sich selbst abzuschaffen. Wir lernen daraus: Sei immer vorsichtig mit dem, was du dir wünschst!