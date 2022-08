Gepflegt statt vergessen

Werbung

Die Kritik und Mangelliste der Volksanwaltschaft an der NÖ Jugendhilfe birgt einige Parallelen zur Pflegesituation im Land: Personalnot, Jobs mit Image-Problem, Überforderung und zu wenig Ressourcen, ob Krisenplätze für traumatisierte Kinder aus Gewaltfamilien oder mobile Heimpflege für Ältere.

Das Normkostenmodell in der NÖ Kinder- und Jugendpflege glich zwar Kosten und Personalschlüssel an, verbesserte aber nicht in allen Einrichtungen die Betreuungsqualität.

„Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten ihrer Glieder verfährt“, mahnte der deutsche Politiker Gustav Heinemann. Die professionelle, individuelle Betreuung von bedürftigen Alten wie auch Jungen, ob aus „Problemfamilien“ oder nicht, sollte uns nicht nur aus ethischen Gründen sehr viel wert sein. Denn eine Gesellschaft, die hier spart, zahlt doppelt: mit Gewaltspiralen, Schicksalschlägen und lebenslangen Therapien.