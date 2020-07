Die Coronakrise hat die Wirtschaft stark getroffen. Auch wenn die Arbeitslosigkeit wieder sinkt und der Arbeitsmarkt sich langsam stabilisiert, braucht es weiterhin konjunkturbelebende Maßnahmen. Das Land Niederösterreich investiert in Straßen und Hochwasserschutz, fördert Gemeinden und Städte, Baumaßnahmen von Kindergärten und Pflichtschulen, verdoppelt Lehrstellenplätze.

Und: NÖ investiert weiter in den Gesundheits- und Pflegebereich. 1,3 Milliarden Euro insgesamt in den kommenden zehn Jahren. In den Ausbau von Betreuungsplätzen in Pflegeeinrichtungen und Baumaßnahmen in den Kliniken. Ein gutes Signal für die durch Corona angeschlagene Wirtschaft. Zugleich aber auch Investitionen in ein System, das sich in der Pandemie bewährt hat, das in Zukunft aber auch ohne Corona vielfältige Herausforderungen meistern muss. Denn die Pflegeeinrichtungen werden noch mehr Bewohner betreuen müssen, der Fortschritt von Medizin und Technik wird die Erwartungen an Behandlungen in den Kliniken steigen lassen.

Umso mehr wird es eine sichere, moderne und regionale Gesundheitsversorgung für alle brauchen. Die jetzt angekündigten Investitions-Milliarden sind ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg.