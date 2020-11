Als Kinder wurde uns beigebracht, dass wir nachts im dunklen Wald zur Orientierung nach oben Richtung Himmel schauen sollen: Der Blick auf den Boden bringt nichts, nur der Blick nach oben kann uns einen Weg zeigen.

Zu den für uns alle sichtbaren und spürbaren Lebensveränderungen rund um die Covid-19-Prävention kam der Schrecken der Nacht des Terroranschlags im Herzen Wiens. Es ist seither noch mehr die Rede von unsicheren Zeiten, von öffentlicher Sicherheit, von Wiederherstellung der Sicherheit, von Versicherung, von Absicherung, von Sicherheitsmaßnahmen. Kaum eine Wortmeldung, die derzeit ohne das Wort Sicherheit auskommt.

Wir leben in der Vorstellung, dass wir alles kontrollieren können, während die Welt um uns komplexer geworden ist. Natürlich ist klar: Es braucht die Sicherheit, es braucht das gemeinsame gesellschaftliche Bemühen um das an Leib und Leben sichere Miteinander. Immer mehr drängt sich jedoch auch die Frage auf: Ist es allein damit getan? Ist das bereits die Ganzheit dessen, was Menschen brauchen? Was kommt nach der Organisation der Sicherheit? Was kommt, wenn Gefahr „neutralisiert“ wurde? Wie kann die Zuwendung zum Leben hin wieder gelingen?

Es braucht mehr als die Organisation der bloßen Sicherheit, der Gefahrenabwehr, um sich innerlich, menschlich, geistig, seelisch sicher, geborgen zu fühlen. Es braucht den inneren Halt, einen „geistigen Haltegriff“, um Geborgenheit, um Ruhe zu finden. Finden wir ihn im Gebet, im Glauben? Jesus sichert uns zu: „In der Welt seid ihr in Bedrängnis; habt Mut. Ich habe die Welt besiegt.“ (Joh 16,33)

Die Welt besteht aus Unruhe und Zufällen, die unser Leben durcheinanderbringen. Worauf bauen wir, wenn es dunkel wird? Wohin schauen wir, wenn es dunkel wird? Wagen wir den Blick nach oben, himmelwärts? Ich lade Sie ein, in der Gemeinschaft der Suchenden, Fragenden, Zweifelnden, Verzweifelten auch nach oben Richtung Himmel zu schauen. Unser Gott will uns dabei helfen, Gewissheit, Halt, Wohlbefinden und Ruhe zu finden, und aus der Dunkelheit, die in unser aller Leben immer wieder aufzieht, mit einem Blick auf Christus inneren Halt und einen sicheren Weg zu finden.